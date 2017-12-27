banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112007
ALTIN
157.138
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0958
EURO
4.5264
Bir Bebek Daha Annesi Tarafından Terk Edildi
Bir Bebek Daha Annesi Tarafından...
3 YILDIR KOMADA!
3 Yıldır Komada!
İntihar Ettiği Söylenen Asteğmenin Ailesi: "İnanmıyoruz"
İntihar Ettiği Söylenen Asteğmenin Ailesi:...
Taşkınköy’de Uyuşturucu Bulundu
Taşkınköy’de Uyuşturucu Bulundu
banner256

Kavga Görüntüleri Çıktı! Böyle Dövdü...

Kavga Görüntüleri Çıktı! Böyle Dövdü...

Kavga Görüntüleri Çıktı! Böyle Dövdü...

Kavga Görüntüleri Çıktı! Böyle Dövdü...

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:01
Kavga Görüntüleri Çıktı! Böyle Dövdü...
banner238

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Meltem, kocasını baştan çıkaran Tutku'yu yastıkla dövdü. Yeni bölüm çekimlerini Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ paylaştı.

Meltem karakterini canlandıran Pınar AltuğKanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm çekimlerinden video paylaştı. Videoda Meltem'in Tutku'yu dövdüğü görüldü.

YASTIKLA DÖVDÜ

Meltem, Haluk ile boşanma kararı almıştı. Diziye yeni katılan Tutku, Haluk'u baştan çıkarmaya çalışınca Meltem kıskançlık krizine girdi. Yeni bölümde Meltem'in Tutku'yu yastıkla dövdüğü görüldü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bana Kokmuş Etleri Yedirdiler!'
'Bana Kokmuş Etleri Yedirdiler!'
Küfürlere Maruz Kalıyorum!
Küfürlere Maruz Kalıyorum!
Acun'dan Şeyma'ya 223 Bin TL'lik Hediye!
Acun'dan Şeyma'ya 223 Bin TL'lik Hediye!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim