Kavga Görüntüleri Çıktı! Böyle Dövdü...

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Meltem, kocasını baştan çıkaran Tutku'yu yastıkla dövdü. Yeni bölüm çekimlerini Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ paylaştı.
Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm çekimlerinden video paylaştı. Videoda Meltem'in Tutku'yu dövdüğü görüldü.
YASTIKLA DÖVDÜ
Meltem, Haluk ile boşanma kararı almıştı. Diziye yeni katılan Tutku, Haluk'u baştan çıkarmaya çalışınca Meltem kıskançlık krizine girdi. Yeni bölümde Meltem'in Tutku'yu yastıkla dövdüğü görüldü.