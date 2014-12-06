Kardeşi Niran Ünsal'ı Fena Bombaladı

Aysha dergisi için çektirdiği tesettürlü fotoğrafları ve “Oğlum Bera’yı hafız yetiştirmek istiyorum” sözleriyle tartışılan Niran Ünsal'ın kardeşi Nida Ünsal, 1994 yılında anne olan Niran Ünsal'ın bir yarışmaya jartiyerle katıldığını söyledi. Bir dergiye verdiği tesettürlü pozla çok konuşulan Niran Ünsal'ı kardeşi Nida Ünsal ağır sözlerle eleştirdi.



FACEBOOK SAYFASINA YAZDI



Ablasıyla arası bozuk olduğu bilinen Nida Ünsal, facebook sayfasına şunları yazdı: "Ben bu Niran Ünsal'ın kardeşi olarak anılmaktan yıllarca bıktım zaten. Bir de son zamanlarda bir popçulara giydirdi, bir kliplere savaş açtı. Önce türkü söyledi, sonra CHP konserleri verip "Ben sonradan olmadım, İzmirliyim " dedi.



BEN BU KADAR RENK DEĞİŞTİRENİ GÖRMEDİM



Ardından tesettürle poz verdi,sayfasında parti yanlısı,gayet taraflı foto ve reetwetler paylaştı durdu.Herkesi aldı karşısına. Rica ediceğim beni ayrı tutun. Ben bu kadar renk değiştiren görmedim. Ne yaparsa yapsın ilgilenmiyorum. Zamanında magazin dergilerine pozlar verdim evet. Sonrasında ortadan kayboldum. Yazdım, çizdim, ürettim.



YARIŞMAYA JARTİYERLE ÇIKAN KENDİSİYDİ



Ne bir sabıkam oldu, ne de kimseyle savaşım. 1994 yılında Pop Show yarışmasına jartiyerlerle çıkan kendisiydi. O zaman da anneydi üstelik. Annelikten gem vuruyo ya herkese...Benim de bir sabrım var. İnsanım ben de. Beni reddedecekmiş. Ben onu çoktan sildim. Annemin, anneannemin kemiklerini sızlatan kadın. Allah sana akıl fikir versin. Pek umudum yok ama..."