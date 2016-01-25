Kankalar Kayakta‏

İSMET EZEL – Mağusa Haber Ajansı

ÖZEL – Haber

Açıldığı günden beri iş, cemiyet ve sanat dünyasının en çok tercih ettiği kış oteli olma özelliğini yakalayan Kartalkaya Kaya Palazzo Otel’de sezon bütün hızıyla devam ediyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte tamamen dolan otel ünlü konuklarını da ağırlıyor. İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Siirt Ticaret Odası Başkanı Güven Kuzu, eşi Arzu Hanım’la hafta sonu tatilini Kaya Palazzo Otel’de geçirdi. Çifte kızları Özge ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci’nin oğlu olan damatları Efe Bezci’de eşlik etti.

Kankalar Kayakta

Çok yakın arkadaş olan Serhat Mert ile Murat Cevahiroğlu, bu sezon ikinci kez Kaya Palazzo’da kayak yapmaya geldi. Gün boyunca kayak yapan arkadaşlar, kar motoruyla mini safari yapmayı da ihmal etmedi.





























