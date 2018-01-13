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'Kadınlığa geçişim Fi dizisiyle oldu'

'Kadınlığa geçişim Fi dizisiyle oldu'

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:02
'Kadınlığa geçişim Fi dizisiyle oldu'
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Serenay Sarıkaya: Kadınlığa geçişim Fi dizisiyle oldu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, geride bıraktığımız akşam Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törene katıldı.

Pek çok ünlü ismi bir araya getiren törende Sarıkaya, Fi dizisiyle ‘Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu’ ödülünü aldı.

Gecede bir de konuşma yapan Sarıkaya, ‘Fi’nin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu anlattı ve “Fi ile büyüdüm. Öncekiler gençlik dizisiydi. Fi kadınlığa geçiş dönemim oldu. Onunla birlikte olgunlaştım” diye konuştu.

Son Güncelleme: 13.01.2018 10:17
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