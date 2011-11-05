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Kadınlar erkeklerde ne arar

Pahalı hediyeler,sürekli pohpohlanmak, peşinden koşulması, kapısında köle olunması değil aslında

Kadınlar erkeklerde ne arar

Pahalı hediyeler,sürekli pohpohlanmak, peşinden koşulması, kapısında köle olunması değil aslında

05 Kasım 2011 Cumartesi 20:30
Kadınlar erkeklerde ne arar
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Espri yeteneği

Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçerse, kadının kalbine giden yol da erkeğin espri yeteneğinden geçer. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırlar gerçekten. Ama sulandırılmamış

espriler tercih sebebidir.

Zeka

Kadınlar birlikte oldukları erkeğin başkalarının arasından zekasıyla öne çıkmasından hoşlanırlar. Tabii, bu zekayı sevdikleri kadına karşı ukalalıkta kullanmadıkları sürece...

Güç

Bu güç, sandığınız gibi kas gücü değil. O yüzden erkekler tüm boş zamanlarını spor salonlarında geçirmek zorunda değiller. Bahsettiğimiz güç, olumsuzluklara karşı göğüs gerebilme gücü. Umutsuzluğa

kapılmadan, sevdiği kadına da destek olarak mücadele eden erkekler bir puan öndedir her zaman.

Güler yüz

"Erkeğin hası ciddi görünendir" bakış açısı çoktan demode oldu. Göz teması kuran, içten gülümsemeyi bilen erkeklerin kadınların kalbini çalmakta üstüne yoktur.

Doğallık ve samimiyet

Kadınlar erkeklerde, olaylara karşı verdikleri tepkilerde samimiyet, sözlerinde doğallık ararlar. Korktuysa, insan olmasından kaynaklanan doğal tepkiyi göstermesini, "seni seviyorum" derken gözlerinin

içine bakıp içtenliği yakalayabilmesini beklerler.

Güven ve sadakat

Her kadın sadık olduğuna dair güven veren bir erkekle birlikte olmak ister. Erkeğin bu güveni vermesinin başlıca yolu, aldatmanın her ilişkide kaçınılmaz olduğu fikrinin terk edilmesidir. Her şeyi konuşup

paylaşabilmek, karşılıklı güven duygusu geliştirmekte etkilidir.

Cömertlik

Cömertlikten kastımız, erkeğin eşini sürekli pahalı hediyelere boğması değil kuşkusuz. Gerektiği halde elini cebine atmayan, cimrilik yapan erkekler kadınların hiç hoşuna gitmez. Her zaman değil ama

çoğunlukla birlikte yenilen yemeğin hesabını ödemek, sürekli paradan, borçlardan bahsetmemek, hesap kitap yapmadan küçük sürprizler hazırlamak, kadın bir şey istediğinde önce fiyatını sormamak,

ideal erkek davranışlarıdır kadınlar nezdinde.

Temizlik ve bakım

Kadınların seks hormonlarını harekete geçiren kokulardan birinin erkeğin ter kokusu olduğunu duyarak zaten haftada bir olan yıkanma alışkanlığını daha da seyrek hale getiren erkekler değil elbette

kadınların aradığı. Her gün duşunu alan, temiz giysiler giyen, dişlerinin temizliğine önem veren, güzel kokular süren erkekler, hem seks hem de ilişki için her zaman daha caziptir.

Özgüven

Kadınlar, kendi ayakları üzerinde durabilen erkeklerden hoşlanırlar. Gereksiz utanma ve çekinme halleri de kadınlar açısından hiç çekici değildir. Bir işe girdiğinde başaracağı inancını koruyan, kendine

güvenen, güçlü durabilen erkeklerdir kadınların istediği.

Sevgi gösterme yeteneği

Kadınlar erkeklerden, gerek sözleriyle gerekse de jestleriyle sevgisini göstermesini ister. İçten "seni seviyorum" sözleri, sıcak öpücükler, şefkatli sarılmalar, özel günleri bir çiçekle ya da çikolatayla

kutlamalar, küçük hediyeler ve sürprizlerle gönül almalar, erkeklere puan kazandıran biricik davranış şekilleridir.

Son Güncelleme: 05.11.2011 20:30
Anahtar Kelimeler:
KadınErkekSevgi
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