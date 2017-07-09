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09 Temmuz 2017 Pazar 07:22

'Kadınlar Çıplak Fotoğrafını Gönderip...'

'Kadınlar Çıplak Fotoğrafını Gönderip...'
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Ebru Polat'tan bomba itiraflar
Şarkıcı Ebru Polat verdiği röportajda bomba itiraflarda bulundu. Çok fazla kadın hayranı olduğunu söyleyen Polat, "Ben cinsiyetsizim, ilerde bir kadına aşık olabilirim" dedi.


Şarkıcı Ebru Polat, Posta gazetesine verdiği röportak yine sansasyon yaratacak açıklamalarda bulundu. Erkek hayranları olduğu kadar kadın hayranları da olduğunu söyleyen Polat, "İlerde belki bir kadına aşık olabilirim" dedi.

KADINLAR BANA ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ATIYOR
"Eşcinsel bir kitlem var" diyerek olay yaratan açıklamalarına başlayan Ebru Polat, "Bana çıplak fotoğraflarını yolluyor kadınlar. 'Seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım' diyenler var. Kırmamak için gülücük atıyorum. Heteroseksüelim ama bazen çok güzel kadınlar yazıyor. Hayran kalıyorum. Kendimi cinsiyetsiz buluyorum. Kadınlar da erkekler de beni istiyor. Ne olmuş? İleride hoşuma gidebilir. Hem kadınların hem de erkeklerin beğeniyor olması hoşuma gidiyor. Lezbiyenlik de biseksüellik de kötü değil. Bir kadınla ilişki yaşayabilirim. Olabilir, büyük konuşmam. Bir kadına da aşık olabilirim, sevebilirim. İki kadın birbirini sevebilir " ifadelerinde bulundu.


 
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