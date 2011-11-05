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Kadınlar birbirine neden yalan söyler

Kadınların birbirine söylediği beyaz yalanlar listesi

Kadınlar birbirine neden yalan söyler

Kadınların birbirine söylediği beyaz yalanlar listesi

05 Kasım 2011 Cumartesi 16:57
Kadınlar birbirine neden yalan söyler
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İncecik vücutları ile gazetelerde, dergilerde boy boy fotoğrafları yayınlanan ve verdikleri röportajlarda "Yemek yemeyi çok seviyorum. Ne bulursam yiyorum. Yapım böyle, kilo almıyorum" diyen mankenler

doğru söylemiyor olabilirler mi? Ya da mesleğinde doruklara çıkmış ve aslında hiç de hırslı olmadığını söyleyen kadınlar... Onların hiçbir çaba harcamadan mükemmel olduklarına inanmamak için

sebebimiz var; kadınlar birbirlerine bazen beyaz yalanlar söyleyebiliyorlar.

Nazik olalım derken...

ABD'de yapılan bir araştırma, erkeklerin iş ve seks hayatlarını iyi göstermek, kadınların ise karşı tarafın duygularını incitmemek ya da çatışma çıkmasını önlemek için beyaz yalanlara başvurduğunu ortaya

koydu. Bu araştırma aslında biz kadınların nezaketimizi korumak uğruna yalancı olmayı göze aldığımızı gösteriyor. İnsanlara ne kadar zeki olduğumuzu, işimizin ne kadar iyi gittiğini veya diyetimizin

nasıl başarılı sonuçlar verdiğini söylemek yerine vurdumduymaz ve işe yaramaz olduğumuzu söylemeyi tercih ediyoruz. Kimsenin gözünü korkutmamak, kimseyi kıskançlıktan çatlatmamak istiyoruz.

Kem göz korkusu

Bir de şu nazar meselesi var. Kendimize, kocamıza ya da çocuklarımıza kem gözlerin değmesinden o kadar korkuyoruz ki; olanı az göstermeye çalışıyoruz. İyi bir evliliği olan kadın, mutsuz kız kardeşine

kocasının ne kadar mükemmel olduğunu anlatmaktan özenle kaçınıyor. Sahip olduklarını anlatarak diğer kadınları mutsuz etmekten çekinen de birçok kadın var. Kendini küçümseyici yalanlar söylemek

bazı kadınların agresif tepkilerini geri püskürtmek ve diğer kadınların sempatisini kazanmak için de tercih edilen bir yol. Tabii ki sahip olduklarımızla böbürlenmemek ve insanları kırmaktan kaçınmak

erdemli davranışlar. Ama yine de bu işte bir sinsilik yok mu sizce? Ev işlerine ve çocuk bakımına yetişemediğiniz için bir yardımcı tutup aslında bunları kendiniz yapıyormuşsunuz gibi davranmanın kime

ne faydası var? Sizin bunları başardığınızı düşünüp kendisi başaramadığı için üzülen hemcinslerinizi kötü hissettirmekten başka...

Ah şu rekabetçilik

Uzmanlar var olanı tersine göstermek için yalan söylemenin temelinde aslında rekabetçiliğin yattığını ve bunun temellerinin mağara adamlarına kadar gittiğini söylüyor. Aslında kadınlar da erkekler kadar

rekabetçi ancak bunu daha gizli kapaklı yapıyorlar çünkü bu rekabetçilikleri toplum tarafından hoş görülmüyor. Bu durumda biz de rekabet içgüdümüzü baskılayıp başka yönlere kanalize olmaya

çalışıyoruz. Bu arada da anlamsız yalanlar ağzımızdan dökülüveriyor. Tabii ki beyaz yalana başvurulması gereken durumlar olabilir. Ancak yine de bu hakkımızı aslında hazırlanmamız saatler sürerken

'Beş dakikada hazırlanıp çıktım' diyerek, 10 kişilik akşam yemeği için üç gün uğraşıp 'Aman ne var ki, bir iki saatte hem evi temizledim hep yemek pişirdim' demek ya da yaramaz çocuklarımız bizi

ağlatana kadar sinirlendirirken 'Ben onları evde mum gibi yapıyorum' demek için harcamaya ne gerek var... Elinizden geleni yaptığınızı söyleyin yeter...

Son Güncelleme: 05.11.2011 16:57
Anahtar Kelimeler:
KadınYalanRekabet
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