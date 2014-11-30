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Kaçak Dizisinin Setine IŞİD Saldırdı!

Kaçak dizisinin İstanbul Kandilli'deki setine, kendilerini 'IŞİD yanlısı' olarak tanıtan bir grup demir sopalarla saldırdı.

Kaçak Dizisinin Setine IŞİD Saldırdı!

Kaçak dizisinin İstanbul Kandilli'deki setine, kendilerini 'IŞİD yanlısı' olarak tanıtan bir grup demir sopalarla saldırdı.

30 Kasım 2014 Pazar 00:26
Kaçak Dizisinin Setine IŞİD Saldırdı!
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Kaçak Dizisinin Setine IŞİD Saldırdı!
Kaçak dizisinin İstanbul Kandilli'deki setine, kendilerini 'IŞİD yanlısı' olarak tanıtan bir grup demir sopalarla saldırdı.

ATV'nin dizisi 'Kaçak'ın çekimleri sırasında seti basan kendilerine 'IŞİD yanlısı' diyen saldırganlar oyuncuları ve teknik ekibi darp edip yaraladı.

TV dizisi "Kaçak"ın Kandilli’deki çekimleri sırasında dizi ekibi saldırıya uğradı. Dizinin setine gelen birkaç kişi, "Burada dizi çekemezsiniz. Biz IŞİD yanlısıyız. Sizi burada barındırmayız" diye tehditler etti.




Çekim ekibi de tehdite rağmen çalışmasını sürdürünce seti basan bir minibüs dolusu saldırgan ellerinde demir sopalarla çekim ekibine vurmaya başladı.

Evrensel gazetesinin haberine göre, oyunculardan bazıları servis aracına sığınarak saldırganlardan kurtulurken, çekim ekibinin elemanları yaralandı. Polisin ise tehdit ihbarından yaklaşık 1 saat sonra olay yerine geldiği öne sürüldü.
 

Son Güncelleme: 30.11.2014 00:29
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Kaçak Dizisinin Setine IŞİD Saldırdı!
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