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JENNİFER LOPEZ'İN NEW YORK'TAKİ YENİ SARAY YAVRUSU

Jennifer Lopez, bir süredir birlikte olduğu Alex Rodriguez ile birlikte New York'tan 15 milyon dolara bir ev aldı...

JENNİFER LOPEZ'İN NEW YORK'TAKİ YENİ SARAY YAVRUSU

Jennifer Lopez, bir süredir birlikte olduğu Alex Rodriguez ile birlikte New York'tan 15 milyon dolara bir ev aldı...

31 Mart 2018 Cumartesi 16:09
JENNİFER LOPEZ'İN NEW YORK'TAKİ YENİ SARAY YAVRUSU
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Jennifer Lopez, bir süredir birlikte olduğu Alex Rodriguez ile birlikte New York'tan 15 milyon dolara bir ev aldı...

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

Dünyaca ünlü şarkıcı ve aktrist Jennifer Lopez, bir süredir Alex Rodriguez ile birlikte. Ünlü çift, kendilerine New York'tan yeni bir ev satın aldı.

15 MİLYON LİRAYA SATIN ALDILAR

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

Çift, New York'un en yüksek binasından 371 metrekarelik bir daireyi 15.3 milyon dolara satın aldı. Manhattan's 432 Park Avenue'daki evde ise 3 yatak odası, 4 lavabo bulunuyor.

SOSYAL ALANDAN DA YARARLANABİLİRLER

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

New York'un en prestijli yerinden ev satın alanlar 2 bin 700 metrekarelik sosyal alandan da yararlanabilir. Bu sosyal alanın içinde restoran, yüzme havuzu, fitness salonu, sinema salonu gibi imkanlar bulunuyor.

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

Jennifer Lopez'in New York'taki Yeni Saray Yavrusu

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