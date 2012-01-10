İzleyenler Hayran Kaldı

Ezel'in kadrosundan oyuncuların yer aldığı ve mekan düzenlemeleri de yine Ezel'i anımsatan dizi, Ay Yapım'ın cesaretini de ortaya koydu...

Sıra dışı anlatımı ile dikkatleri çeken Son dizisi, birbirinden bağımsız gibi görünen olayların sondan başa doğru anlatımıyla bir hayli beyin yorucuydu.



Dikkat ve sabrın yanında ilk bölmün son 15 dakikasına kadar izleyicilerin bir bölümü için dizi sıkıcıydı...



Sabah gazetesi televizyon eleştirmeni Yüksel Aytuğ da son 15 dakikaya kadar "Ne olur artık bir şeyler olsun" diyerek sıkıntıdan patladığını belirtiyor.



Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, ilk bölümün sadece kısa bir giriş olduğunu hikayenin ve dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük uçurumların gözler önüne serileceğini söylüyor.



Twitter'da "Son" dizisi için ne dediler?



ebrukeyEbru Key---Atv'nin yeni dizisi SON muhtesem basladi. Umarim ezel gibi sacmalamaz.

klavoozibrahim kılavuz



#son dizisi gayet güzelmiş.. tavsiye edilir

Hurdaci_AyselHurdacı Aysel



Dün akşam SON dizisi neydi öyle yaa mükemmeldi gerçekten çok başarılı.Nehir Erdoğan oyuncukukta yardırmış...

CelilSadkcelil sadık



Son dizisi başarılı baya güzel olmuşşş

KadinOzeldirKadınlara Özel



Son dizisi ezber bozacak gibi gözüküyor

Atv'nin yeni dizisi "Son" için twitter takipçilerinden "Ezel'in benzeri, Ezel'in devamı...vs." gibi yorumlar geliyor...bryavuzebru yavuz



ATV nin yeni dizisi #son ilk bölüm itibariyle beğenildi.2.bolumu izletmek icin merak yarattı. @ErknCan

naccm_nazım



şu anda merak ettiğim tek bişey varsa oda son dizisi.bu akşam o kadar konuşulduki beğenmeyenide göremedim ben.şimdi izliyeyim bakalım.

mserdarkilicm serdar kılıç



Atv'deki Son dizisi Ezel'in devami degil mi ? Yok yok kesin devami.

gulhantekingülhan tekin



"Son" dizisi beni heyecanlandırdı. Umarım dizi dünyasında çok şeyi yerinden oynatır. Ben çok beğendim. Tebrikler tüm ekibe.

mervebelulmerve belul



Atv'nin yeni dizisi "SON" son nokta.. Super mukemmell harika..hic bikmadan simdi baslayan tekrar bolumunu izlicem, o derece yani..Tebrikler.