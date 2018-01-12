İzlenme rekoruna koşuyor! Sadece bir haftada...

Arif V 216, sadece bir haftada 2 milyon kişiye ulaştı!

Vizyona girdiği üç günde rekor kıran ve tüm zamanlarda hafta sonu en iyi açılış yapan dördüncü filmi olmayı başaran Arif V 216, bir haftanın sonunda 2 milyon 92 bin kişi tarafından izlendi.

Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Seda Bakan gibi isimlerin yer aldığı Arif V 216, bir hafta önce vizyona girmiş ve sadece üç günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenmişti.

Ocak ayındaki tüm zamanların en iyi açılışına imza atan film, tüm zamanlarda ise en iyi açılış yapan dördüncü yapım olma unvanını kazanmıştı.

Cem Yılmaz, Twitter adresinden filmin bir haftada kaç kişi tarafından izlendiğini açıkladı. Buna göre, Arif V 216, bir haftada 2 milyon 92 bin tarafından izlendi.



