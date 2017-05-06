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06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:26

İzdivaç Programları Ne Olacak?

İzdivaç Programları Ne Olacak?
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İzdivaç Programları Ne Olacak?
İzdivaç programı sunucusu Zuhal Topal format değişikliğine gidiliyor haberlerini yalanladı.

Zuhal Topal'ın programında yaptığı açıklama şöyle:

"Başlattığımız sosyal sorumluluk projesi, format değişikliği olarak algılanmış. Basında böyle haberler yer aldı. Bu nedenle buradan bu konuya bir açıklık getirmek istedim. İzleyenler çok iyi bilirler Türk Kanser Derneği ile yaptığımız çalışmalar gibi programımızda her yıl sosyal sorumluluk projelerine de yer veriyoruz. Bu yaptığımız da bir sosyal sorumluluk projesi. Bu defa da imkanı olmayan çiftlerin düğünlerini yapıp, onları burada evlendireceğiz. Format değişikliği söz konusu değil"dedi.


 
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