İtiraflar, itiraflar

Türkücüler İzzet Yıldızhan ve Nihat Doğan’ın Ankara’da yaşadıkları telekız skandalının detayları ortaya çıktı. Yıldızhan’ın, önceki gece Kanal 7’deki programında, otel odasına çağırdığı 4 telekızdan ikisini dövdüğünü reddedip, basında yer alan haberlere tepki gösterirken, otel odasındaki “seks âlemi” ve “kadınlardan biri ile ters ilişkiye girme çabasını” Emniyet’te bizzat kendisinin anlattığı ortaya çıktı.



Nihat Doğan da, “Odaya sadece uğradım” demişti ancak telekızlar, Nihan Doğan’la da yattıklarını anlattılar. Tutuksuz yargılanmak üzere mahkeme tarafından serbest bırakılan İzzet Yıldızhan için savcı Metin Koçer, dün tutuklanması istemiyle bir üst mahkemeye itirazda bulundu.



HER ŞEYİ ANLATTILARİzzet Yıldızhan ile Nihat Doğan, geçen cuma günü Ankara’da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlunun düğününe katıldıktan sonra geceyi Sheraton Otel’de geçirdiler. Sonrasında da polisçe ayrı ayrı gözaltına alındılar. İki türkücü otele çağırdıkları telekızları dövme suçlamasıyla gözaltına alındılar. Nihat Doğan savcılıkça, İzzet Yıldızhan ise mahkemece serbest bırakıldı.



İki türkücü Sheraton Oteli’nin 1518 No’lu odasında 4 kadınla neler yaşadıklarını polise açık açık anlattılar. Kamu önünde ve ekranda cinsel ilişki iddialarını yalanlayan türkücülerden İzzet Yıldızhan, polise bekâr ve 5 çocuk sahibi olduğunu söyledi. Kendisini şikâyet eden kadınlardan, İzmirli E.S.K.’yı 2 aydır tanıdığını, para karşılığında 3-4 kez birlikte olduğunu anlatan Yıldızhan, diğer kadınları ilk kez olay günü otelde gördüğünü söyledi ve şöyle devam etti:



“Önce sadece E.’yi çağırmıştım. E., diğer bayanların da gelmek istediğini söyleyince, gelsinler dedim. Nihat odaya misafir olarak geldi. Daha sonra da kendileri tanıştılar. Ben özellikle Nihat’ı çağırmadım, tesadüf oldu...”



'İKİ BAYAN LEZBİYEN'



Kadınlarla para karşılığı birlikte olduğunu ve her birine 200 dolar verdiğini söyleyen Yıldızhan, gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına neden olan ve kavganın asıl gerekçesi olarak gösterilen 4 kadından biri ile ters ilişki konusunda da şunları söyledi:



“M.Y.’nin isteğiyle ters ilişkiye girmeye karar verdik. Fakat gerçekleşmedi. Ben de daha sonra vazgeçtim... Ben bir kişiyim bayanlar 4 kişi. Zorla ilişki olması mümkün değildir. Hatta E.S. hariç diğer iki bayan lezbiyendir. Suçlamaları kabul etmiyorum. M. ve E.S.’yi dövmedim. Aramızda paranın azlığından dolayı tartışma çıktı. Silah çekme olayı kesinlikle olmadı. Bana ait ruhsatlı silahım masanın üzerinde duruyordu, elime almadım.”



'SENİ REZİL EDECEĞİM'



Kadınlara neden para verdiği sorulunca da Yıldızhan, “Fuhuş ücretinin karşılığı olarak verdim” dedi. Kadınlardan M.’nin paranın az olduğunu belirterek kendisiyle tartıştığını ve bağırmaya başladığını söyleyen Yıldızhan, daha sonra yaşadıklarını anlatırken şöyle dedi:



“Otelde rezil olmayalım dedim ve gitmesini istedim. Ancak M. bana saldırdı. Kendisini iteklemek suretiyle odadan dışarı çıkardım. Çok sarhoştu ve saldırgandı. Kızları getiren E.’yi kolundan tutarak ‘Bana niye böyle şahısları getiriyorsun’ diyerek odadan çıkmasını istedim. M., ‘Seni dünyaya rezil edeceğim göreceksin’ dedi. Diğer iki bayan N. ve Y. tartışmadan dolayı benden defalarca özür diledi... Suçlamaları kabul etmiyorum, hepsi iftiradır. Esas mağdur olan benim. Çünkü iş bağlantılarım vardı, onları ertelemek zorunda kaldım.”



ODADAKİ KADINLAR ANLATIYOR



E.S.K.: Dördümüz İzzet’le yattık



Şikâyetçi kadınlardan E.S.K., İzzet Yıldızhan’ın arkadaşı olduğunu, Nihat Doğan’ı ise ilk defa otel odasında gördüğünü anlattı. Diğer 3 kadınla aynı evde kaldıklarını aktaran E.S.K., olay gecesine ilişkin şu iddialarda bulundu:



“İzzet cep telefonumdan aradı, düğünden sonra görüşmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Odaya çıktık, sadece İzzet Yıldızhan vardı. Daha sonra Nihat Doğan’ı çağırdı. Alkol alıp sohbet ettik. Nihat daha sonra ayrıldı. İzzet ile biz 4 bayan yalnız kaldık. Hepimiz çırılçıplak soyunduk. Daha sonra dördümüzle İzzet cinsel ilişkiye girdi. Burada bizlere karşı herhangi bir zorlama yoktu. Kendi rızamızla gerçekleşti.”



'3 ARKADAŞIM NİHAT'’LA YATTI'



E.S.K., Nihat Doğan’ın bir saat sonra yeniden odaya geldiğini belirtip bundan sonra yaşananları da şöyle aktardı:



“Bir saat sonra Nihat yeniden geldi. İzzet, Nihat’ın odasına çıktı. Nihat ile üç arkadaşım cinsel ilişkiye girdi. Ben girmedim. Nihat gittikten sonra İzzet yeniden odaya geldiğinde sinirli bir hali vardı. Daha sonra dördümüzle cinsel ilişkiye girdi. Bu arada N. ile Y. banyoya girdiler ben de yanlarına gittim. M. odada yalnız kalmıştı. Bir bağırma, çığlık sesi duyduk. Odaya geldiğimizde İzzet’i, M. isimli arkadaşımızla ters ilişki halinde gördük, M. çığlık atıyordu. M., İzzet’in elinden kurtuldu ve üzerini giydi, gitmek isteğini söyledi. İzzet sinirlendi ve M.’yi dövmeye başladı. Kafasına pet su şişesiyle vurmaya başladı ve tekmeledi. Bu arada M. odadan çıkıp gitti. Giderken ‘Seni şikâyet edeceğim’ diye bağırdı. Ben araya girmeye çalıştım ancak İzzet beni de darp etmeye başladı. Bana eli ve ayaklarıyla vurdu. Ben İzzet’in elinde silah gördüm. Silahla birine vuruyordu ama kime vurduğunu görmedim. Elinden silahı kızlardan biri aldı. Bunun üzerine İzzet bana polise giderseniz bu durumu ailenize bildiririm diyerek beni ve diğer arkadaşları tehdit etti. Ben de bunun üzerine odadan çıktım. İzzet içeride kalan N. ve Y.’ye 200’er dolar para vermiş...”



'DOĞAN'DAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'



Polise gitmeme kararı alıp, eve gittiklerini söyleyen E.S.K., ardından kendi aralarında tartıştıklarını ve M. ile birlikte şikâyetçi olmaya karar verdiklerini belirtti. Arkadaşlarını otele sohbet amacıyla götürdüğünü söyleyen E.S.K., “İzzet ile aramızda para konusu geçmedi. İzzet’le kendi isteğimle ilişkiye girdim. Fakat beni dövmesinden dolayı şikâyetçi oldum. Nihat Doğan’ın bize karşı herhangi bir olumsuz tavrı olmadığı için şikâyetçi değilim” dedi.



M.Y.: Canım yandı bağırmaya başladım



M.Y. ise Nihat Doğan’ın önce kendisiyle ardından N. ve Y. ile ilişkiye girdiğini söyledi. M.Y., İzzet Yıldızhan’ın odaya yeniden geldiğinde saldırgan bir hali olduğunu savunarak şunları söyledi:



“Ardından dördümüzle de isteğimiz dışında ilişkiye girdi. İlişki bittikten sonra kızlar bir ara banyoya girdiler, ben ve İzzet yalnız kalmıştık, ben çıplak bir haldeydim. İzzet bana ters ilişkiye girmek istediğini söyledi, ben kabul etmedim. Birlikte olduk, canım yandı ve bağırmaya başladım. Banyodaki arkadaşlarım yanıma geldiler, İzzet’i ittirdim ve kendisinden kurtuldum.”



Yıldızhan’ın kendisine yumruk attığını, tekme ve daha sonra pet su şişesiyle darp ettiğini de söyleyen M.Y., “Ardından E.’yi dövmeye başladığını” savundu. M.Y., “Beni döven ve zorla ters ilişkiye giren İzzet Yıldızhan’dan şikâyetçiyim. Nihat Doğan’dan bize karşı olumsuz bir tavrı olmamasından dolayı şikâyetçi değilim” dedi.



Y.A.: Rezil olmamak için bağırmadık



Y.A. da Yıldızhan’ın istekleri dışında cinsel ilişkiye girdiğini savundu, “Otelde rezil olmamak için bağırmadık, kendisi bizden güçlü olduğu için karşı koyamadık. Bir ara ben N. ile banyoya gittim. Bu sırada içeriden çığlık ve ağlama sesleri duyduk tekrar odaya geldik. Yıldızhan’ın M. Y. ile ilişkiye girdiğini gördüm.... İzzet ‘Beni şikâyet edemezsiniz’ diyerek silah çekti, ben kendisinin elinden gri renkli tabancayı aldım ve havluya sardım... Bize de susmamız için para vermeye çalıştı ve ‘Devam edelim’ dedi. Biz de parayı kabul etmedik ve sesimizi çıkarmadan odadan ayrıldık.” N.U. ise “İzzet sadece isteğim dışında ikinci ilişkiye benimle zorla girdi. Şikâyetçi değilim” dedi.



NİHAT DOĞAN: SAMİMİ ORTAM OLDU AMA CİNSEL İLİŞKİ OLMADI



İfadesinden sonra serbest bırakılan Nihat Doğan, kadınları ilk defa otelde gördüğünü anlattı, gece 02.00’de İzzet Yıldızhan’ın kendisini cepten araması üzerine odasına gittiğini söyledi. Doğan, “Odaya gittiğimde bayanları gördüm, tanımıyordum. Alkol alıyorlardı. Ortam hoşuma gitmediği için izin isteyip odama çıktım” dedi.



Doğan, 03.30’da kendisini ikinci defa cepten arayan Yıldızhan’ı kırmayarak yeniden odasına gittiğini söyledi. Doğan, şunları anlattı:



“Odada 4 kız ve İzzet eğleniyordu, sohbet ediyorlar, alkol alıyorlardı, İzzet ile öpüşüyorlardı. Bir ara İzzet dışarı çıktı. 4 bayanla odada yalnız kaldım, aramızda samimi bir ortam oldu, ama cinsel ilişki olmadı. Biri İzzet’in kız arkadaşı diğerleri ise bu bayanın arkadaşıydı. İkisi alkollü ve yüksek sesle konuşuyordu. 20 dakika sonra İzzet geldi, ortamdan rahatsız oldum odama gittim. Daha sonra çıkan olaylardan haberim yoktur.”



NİHAT DOĞAN'IN KADINA ŞİDDET OLAYLARI



Nihat Doğan’ın adı bundan 13 yıl önce de başka bir kadına dayak haberiyle anılmıştı. Tutanaklara geçen dayak iddiası 1 Ağustos 1998 tarihli gazetelerde şu şekilde yer almıştı:



“İlginç olay Şişli’de yaşandı. ‘Taciz Ederim’ adlı şarkısının klibinde, rol arkadaşı mankenden tokat yiyen Nihat Doğan’ı sevgilisi 25 yaşındaki manken Aysun Kiremitçi sevişmeye zorladı. Ancak genç şarkıcı, birlikte olma talebini geri çevirince, reddedilmeye alışık olmayan Aysun Kiremitçi, çılgına döndü ve intikamını almak için, bir fırsatını bulup Nihat Doğan’ı yatak odasına kilitledi. Nihat Doğan, yatak odasına hapsedilince çok sinirlendi. Kapıyı tekmeleyip, yumruklayan ve avazı çıktığı kadar bağıran Doğan’ın tehditlerinden korkan Kiremitçi, geri adım atmak zorunda kaldı. Yatak odasının kapısını açar açmaz, şarkıcıdan beklenmedik bir tepki geldi. Tekme, tokat ve yumruk salvosuna karşı koyamayan Aysun Kiremitçi’nin güzel yüzü tanınmayacak hale geldi. Kiremitçi, evde bulunan manken arkadaşı tarafından öfkeli sevgilisinin elinden kurtarılıp, tedavi için Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldü.”



REKLAMLAR DURDU, SÖZLEŞME İPTAL



Nihat Doğan, İzzet Yıldızhan’la birlikte adının anıldığı “fuhuş” haberi yüzünden büyük maddi zarara uğradı. Mobilya firması Mondi, Nihat Doğan’ın oynadığı reklamların yayınını durdurdu. Mevcut anlaşmayı askıya alan firma önümüzdeki ay imzalanacak 2012 yılı anlaşmasını da iptal etti. Doğan’ın menajeri, reklam anlaşmasının iptalini doğrularken bu haberler yüzünden sanatçının büyük bir maddi kayba uğradığını dile getirdi.