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İstiklal Marşını meze yapmam!

Cumhuriyet Bayramı, önceki akşam vatandaşların Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde düzenlediği etkinliklerle...

İstiklal Marşını meze yapmam!

Cumhuriyet Bayramı, önceki akşam vatandaşların Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde düzenlediği etkinliklerle...

31 Ekim 2011 Pazartesi 10:30
İstiklal Marşını meze yapmam!
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Cumhuriyet Bayramı, önceki akşam vatandaşların Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Şahin Irmak’ın İstiklal Marşı söylenirken ayağa kalkmaması dikkat çekti. Ünlü oyuncu İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmamasının Twitter’da yayılması üzerine, “Kimsenin haddine değil İstiklal Marşı’nı sarhoş masalarına meze yapmak” diyerek tweet attı Cumhuriyet Bayramı, önceki akşam vatandaşların Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Özel barkovizyon gösterileri, çocuk korosu gibi etkinliklerle başlayan gecede, İstiklal Marşı çalınmasıyla herkes ayağa kalkarak saygı duruşunda durdu. Hande Subaşı, Gripin, Yonca Evcimik ve Birol Namoğlu gibi isimlerin bulunduğu kutlamalarda, Şahin Irmak’ın İstiklal Marşı söylenirken ayağa kalkmaması dikkat çekti.

Gazetecilere “Beni çekmeyin, kardeşim istemiyorum” diyerek tepki gösteren Şahin, İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmamasının Twitter’da yayılması üzerine, “Kimsenin haddine değil İstiklal Marşı’nı sarhoş masalarına meze yapmak” diyerek tweet attı.

Son Güncelleme: 31.10.2011 10:30
Anahtar Kelimeler:
CumhuriyetŞahinBayramıBKMİstiklalMarşıIrmak
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