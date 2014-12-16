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İstenmeyen Gelin Burcu

Sevgilisi Başar Savur'dan önce nişanlı olduğu

İstenmeyen Gelin Burcu

Sevgilisi Başar Savur'dan önce nişanlı olduğu

16 Aralık 2014 Salı 12:29
İstenmeyen Gelin Burcu
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İstenmeyen Gelin Burcu

Sevgilisi Başar Savur'dan önce nişanlı olduğu Sami Kiresepi'nin ailesinden veto yiyen Burcu Esmersoy'a ikinci şok! Burcu ile Başar'ın, Savur Ailesi'nin itirazı üzerine ayrıldığı ortaya çıktı.

Son günlerde özel hayatıyla gündemde olan Burcu Esmersoy'la ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşadığı Başar Savur'la evliliğin eşiğinden dönen Esmersoy'un istenmeyen gelin olduğu öğrenildi.



Mermer ticaretinin önde gelen ailelerinden Savur Ailesi'ne gelin gitmek için gün sayan güzel sunucu, ani bir kararla nişanı atmıştı. Sosyetiklerin kulaktan kulağa yaydığı dedikoduya göre; ayrılığın gerekçesi Başar Savur'un ailesinin Burcu Esmersoy'u istememesi.

İddiaya göre; servetleriyle Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Savur Ailesi, oğullarının güzel sunucuyla evlenmesine karşı çıktı. Başar Savur da bu durumu nişanlısına açıklayınca, ikili arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Burcu Esmersoy da yıldız futbolcu Arda Turan'ın yanına Madrid'e gidince; sosyetik nişanlısı tarafından terk edildi.

'EVLİLİK SÖZLEŞMESİ' İSTENMİŞTİ

Bu arada güzel sunucu, 'istenmeyen gelin' durumunu çok değil bundan yaklaşık 2 yıl önce de yaşamıştı. Yine Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin ferdi olan Sami Kiresepi ile ABD'de nişanlanan Burcu Esmersoy, sosyetik aşkının ailesinden veto yemişti. Hatta o dönem Kiresepi Ailesi'nin güzel sunucuya düğünden önce 'evlilik sözleşmesi' yaptırmak istediği de iddialar arasındaydı. 

Son Güncelleme: 16.12.2014 12:30
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