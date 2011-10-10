İşte yeni sevgilim

Zeynep Beşerler’in gizli aşkı sonunda ortaya çıktı. Güzel oyuncu, bir süredir işadamı Selçuk Yorgancıoğlu ile birlikte.

Çok mutluyum Son dönemde adı farklı kişilerle anılan Zeynep Beşerler, yeni bir ilişkisi olduğunu açıklamış ve “Güzel bir ilişkim var, çok mutluyum. Her şey iyi gidiyor. Hayatımdaki kişi sanat camiasından değil” demişti. Güzel oyuncunun ismini vermekten ısrarla kaçındığı sevgilisinin kim olduğu sonunda ortaya çıktı: Acıbadem Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Abraaj Capital’in Türkiye’den sorumlu icra direktörü Selçuk Yorgancıoğlu...

Düğünde el ele Zeynep Beşerler ve Selçuk Yorgancıoğlu, önceki akşam Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın kızının Çırağan Sarayı’ndaki düğününe el ele katıldı. Sevgililer, düğünün ardından Ortaköy’deki Anjelique Bar’da eğlendi. Dört saat kaldıkları mekândan çıkışta “Yeni tanıştık, mutlu bir birlikteliğimiz var” diyen Beşerler, “Sevgilinizin adı ne?” sorusuna ise yine yanıt vermedi: “O kadar da değil, gerek yok