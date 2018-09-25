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İşte Türkiye'nin en güzel kızı

İşte Türkiye'nin en güzel kızı

25 Eylül 2018 Salı 10:59
İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı.

Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleştirilen Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Şevval Şahin kazandı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. 

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