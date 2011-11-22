İşte Türk popunu kurtaracak sandık

Müjde Ar, içinde Aysel Gürel’e ait gün ışığına çıkmamış binlerce şarkı sözü bulunan sandığı açtı. İçinde binlerce şarkı sözü var...

Tarkan, “Sevdanın Son Vuruşu”yla geçen yıla damgasını vurdu. O olay şarkının sözleri, yaklaşık dört yıl önce hayatını kaybeden Aysel Gürel’in evinde, çöpte bulunmuştu. Ve Müjde Ar, kaybolup gitmemeleri için iki yıllık çalışma sonucu annesine ait binlerce şarkı sözünü dosyalamayı başardı. "Daha ne Sevdanın Son Vuruşları var...

Pop müziğin 10 yılını kurtarır” diyen Ar, Gürel’in yıllar önce Balıkesir’den aldığı sandığa klasörler halinde yerleştirdiği şarkı sözlerini ilk kez gün ışığına çıkardı. Aysel Gürel şarkılarının toplanacağı albümün hazırlıkları sürerken, o sandığı Cengiz Semercioğlu’yla birlikte açtı. İşte Semercioğlu'nun kaleme aldıkları...

Müjde Ar’dan bu sandığın hikayesini defalarca dinledim... Aysel Gürel’in evine onun ölümünden ancak günler sonra gidebilen Ar, peçetelerin üzerine, gazete köşelerine, kese kağıtlarına yazılmış, kimisi sağa sola atılmış, kitapların arasına konulmuş binlerce şarkı sözü bulmuştu. Geçen yıl Tarkan’a ödüller kazandıran “Sevdanın Son Vuruşu” da işte bu evde çöpten çıkmış bir şarkı sözüydü. ÇÖPTEN ÇIKAN BÖYLEYSE “Çöpten çıkan böyleyse kimbilir ne şarkılar vardır” diye uzun süredir konuşuyorduk Müjde Ar’la... O evden çıkan kağıtları tek tek tasnif ettiğini, ağlamaktan şişmiş gözleriyle geceler boyunca Aysel Gürel sözlerini okuduğunu biliyordum. ıki yıllık süreç sonunda bu tasnif işlemini bitirdi Müjde Ar... Aysel Gürel’in hiç yayınlanmamış şarkı sözlerini klasörledi ve bir sandığa kaldırdı. Geçenlere benim programda, “Kimse söz yazıyorum demesin... Pop müziğin 10 yılını kurtaracak sözler var” deyince sandığı birlikte açmaya karar verdik.

BALIKESİR’DEN GELEN SANDIK Müjde Ar’ın evinin ikinci katında bu sandık, çalışma masasının hemen yanında. Kiremit kırmızısı, üzerinde çiçek işlemeleri olan büyükçe ve derince bir sandık. Ben açıkçası içinin ağzına kadar Aysel Gürel sözleriyle dolu olacağını tahmin etmemiştim. Bu sandığı ölümünden birkaç yıl önce Balıkesir’de görüp, çok beğenip almış Aysel Gürel... Ölümünden sonra annesinden kalan bu sandığı çalışma odasının baş köşesine koymuş Müjde Ar...

SEZEN’DEN, AJDA’DAN AYSEL ŞARKILARI 17 şubat 2012 Aysel Gürel’in ölümünün dördüncü yılı olacak. Bu tarihte çıkması planlanan bir tribute (saygı) albümü hazırlığı içinde Müjde ve Mehtap Ar kardeşler... Bu albümde Sezen Aksu’dan Ajda Pekkan’a, Sertab Erener’den Tarkan’a, Levent Yüksel’e pop dünyasının starlarının en güzel Aysel Gürel şarkılarını seslendirmesi planlanıyor. Bu albümde Müjde Ar da bir şarkı seslendirecek. Aysel Gürel’in unutulmaz şarkılarının yanı sıra acaba bilinmeyen bir şarkı sözünü de şiir olarak koyabilir miyiz diye düşünmüşler. Sandığı bu yüzden açtık işte... Ben klasörleri karıştırırken yan taraftaki Aysel Gürel sözlerini buldum...

MÜJDE AR, O SANDIĞI AÇAMIYOR Müjde Ar bu sandığı açamıyor, açmak istemiyor... “Ne zaman açsam, buradan hangi klasörü elime alsam üç, en fazla dört sayfa okumam yetiyor. Daha fazlasını yapamıyorum, başlıyorum ağlamaya. Sonra işin yoksa sakinleştirici al. Ancak böyle arkadaşlarım gelince açabiliyorum” diyor Müjde Ar... “Böyle bir sandığı daha var Aysel’in ama onun içinde şarkı sözleri değil, bazı özel eşyaları var” diye anlatıyor.

AYSEL GÜREL’İN SON SİGARASI Müjde Ar’ın evinin her yanında Aysel Gürel’e ait bir şeyler var. Son içtiği, daha doğrusu içemediği sigarası bile yarım duruyor büfenin üzerinde. “Bu sigarayı ağzına koydum, bir nefes aldı. ‘Hiç sevmedim zaten bu mereti’ dedi. Hâlâ dalga geçiyor benimle... İçemedi o sigarasını, işte burada duruyor” diye anlatıyor Müjde Ar...

AYSEL’İN YANINDA KİMİN FOTOĞRAFI VAR? Aysel Gürel’in hiç bu kadar eski fotoğraflarını görmemiştim. Müjde Ar’ın duvarlarını süslüyor. “Bana hamile olduğu zaman çektirmiş bunu” diyor Müjde Ar... Bir diğerinde kırmızı çerçeveli gözlüklerinin arkasından gülümsüyor. Bu fotoğrafın yanında siyah beyaz, orta yaşlı bir erkeğin fotoğrafı var. Çıkaramıyorum... Meğer Ayhan Önal’mış... Mayıs ayında 70 yaşında kaybettiğimiz, TRT’nin efsane yönetmenlerinden... Yan yana koymuş fotoğraflarını. “Çok sevişirlerdi” diyor Müjde Ar...

BİR VEFAT İLANININ YANINDAKİ SÖZLER Aysel Gürel eline ne geçirdiyse şarkı sözü yazmış. Onlarca klasör gazete ilanları, buruşturulup atılmış kağıtlar, peçetelerin üzerine el yazısıyla yazılmış sözlerle dolu... Elime aldığım bir klasörden herhangi bir sayfa açıyorum. Daha önce duyulmamış bir Aysel Gürel sözü çıkıyor karşıma... 25 Mayıs 2005 tarihli gazetede bir vefat ilanının köşesine şu satırları yazmış Aysel Gürel... Bu aşkı dün diye anlatamam ki... Her nefes alışta yüreğim durdu... Aşkın kim deseler saklayamam ki... Çiçekler, kuşlar, rüzgarlar duydu... Dudağımdan akan şarkı değil ki... Gündüz bin çığlık gece inilti... O eski aşklar böyle değildi... Onlar da zaten bir masal oldu...

Ayhan Önal