Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2017 Salı 20:47

İşte İçerde'nin Final Tarihi! Hayranları Şokta

İşte İçerde'nin Final Tarihi! Hayranları Şokta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
İçerde dizisinin final tarihi belli oldu
Show TV’de yayınlanan başrollerini Aras Bulut İynemli, Çağatay Ulusoy ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı sevilen dizi İçerde’nin final tarihi belli oldu. İşte reyting rekortmeni olan İçerde dizisinin son bölüm tarihi...

Show tv ekranlarında yayınlanan ve son yıllarda en başarılı yapımlardan biri olarak gösterilen ve şimdiden reyting birinciliğini eline alan İçerde dizisinin ne zaman biteceği final yapacağı belli oldu. Sevilen dizinin erkenden final tarihinin belli olması hayranlarını üzdü.


Sezonun sürpriz dizisi, Show TV’de yayınlanan başrollerini Aras Bulut İynemli, Çağatay Ulusoy ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı sevilen dizi İçerde’nin final tarihi belli oldu. Haftalardır reytinglerde birinciliği kimseye bırakmayan ve en yakın rakibi Kırgın Çiçeklere fark atan dizi sezon sonu final yapacağını açıkladı ve herkesi şok etti.

İki kardeş olan Sarp (Çağatay Ulusoy) ile Umut’un (Aras Bulut İynemli) heyecanlı hayat hikâyesinin anlatıldığı dizi sadece bir sezon olarak yayınlanacak. Reyting başarısını tadında bırakmak isteyen yapımın, Haziran 2017’de 39.bölümüyle final yapacağı öğrenildi.


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam Emektarı Hayatını Kaybetti Yeşilçam Emektarı Hayatını Kaybetti
Fulden Uras'ın Sapığı Kadın Çıktı Fulden Uras'ın Sapığı Kadın Çıktı
Bir Dizi Daha Final Yapıyor Bir Dizi Daha Final Yapıyor
İbrahim Erkal'ın Ailesinden Açıklama Geldi! İbrahim Erkal'ın Ailesinden Açıklama Geldi!
Pelin Öztekin'i Görenler Gözlerine İnanamıyor! Pelin Öztekin'i Görenler Gözlerine İnanamıyor!
Ünlü Sanatçıdan Umutları Yıkan Haber! Ünlü Sanatçıdan Umutları Yıkan Haber!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Yeşilçam Emektarı Hayatını Kaybetti

Haberi Oku