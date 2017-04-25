İşte İçerde'nin Final Tarihi! Hayranları Şokta

İçerde dizisinin final tarihi belli oldu



Show tv ekranlarında yayınlanan ve son yıllarda en başarılı yapımlardan biri olarak gösterilen ve şimdiden reyting birinciliğini eline alan İçerde dizisinin ne zaman biteceği final yapacağı belli oldu. Sevilen dizinin erkenden final tarihinin belli olması hayranlarını üzdü.Sezonun sürpriz dizisi, Show TV’de yayınlanan başrollerini Aras Bulut İynemli, Çağatay Ulusoy ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı sevilen dizi İçerde’nin final tarihi belli oldu. Haftalardır reytinglerde birinciliği kimseye bırakmayan ve en yakın rakibi Kırgın Çiçeklere fark atan dizi sezon sonu final yapacağını açıkladı ve herkesi şok etti.İki kardeş olan Sarp (Çağatay Ulusoy) ile Umut’un (Aras Bulut İynemli) heyecanlı hayat hikâyesinin anlatıldığı dizi sadece bir sezon olarak yayınlanacak. Reyting başarısını tadında bırakmak isteyen yapımın, Haziran 2017’de 39.bölümüyle final yapacağı öğrenildi.