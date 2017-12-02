İşte Hadise'nin Yeni Sevgilisi

Hadise, Aurelien Muller ile önceki akşam İstinye Park’taki Zuma’ya gitti. Yemekte onlara ünlü şarkıcının ablası Hülya ile kardeşi Derya Açıkgöz de eşlik etti. Hadise, Muller ile görüntü vermemek için mekandan kardeşi ile çıktı ama kaçış planı işe yaramadı.Az sonra Muller’in de Hülya Açıkgöz ile kapıda görünmesi, bunun özel bir aile yemeği olduğunu kanıtladı. Hülya Açıkgöz, aşk haberleriyle ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Şu an tanışma aşamasındalar. Ama Hadise mutlu olacaksa neden olmasın?”Hadise, son klibi “Sıfır Tolerans”ta Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçti. İkilinin romantik sahneleri ses getirdi.