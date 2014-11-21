Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İşte 1 yıldır gizlenen aşkın ilk fotoğrafı!

Güneş'in haberine göre bir yıldır aşk yaşayan Hazal Kaya (24) ve Ali Atay (38) önceki gece ilk kez objektiflere yakalandı

İşte 1 yıldır gizlenen aşkın ilk fotoğrafı!

Güneş'in haberine göre bir yıldır aşk yaşayan Hazal Kaya (24) ve Ali Atay (38) önceki gece ilk kez objektiflere yakalandı

21 Kasım 2014 Cuma 11:03
İşte 1 yıldır gizlenen aşkın ilk fotoğrafı!
banner238
Güneş'in haberine göre bir yıldır aşk yaşayan Hazal Kaya (24) ve Ali Atay (38) önceki gece ilk kez objektiflere yakalandı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı seçen çift, önceki gece 02.00'de Beyoğlu'ndaki Hayal Kahvesi'ne geldi. Mekanda sahne alan Özge Fışkın'ı dinlemeye gelen ikili, çevrede gezeteci olmadığını öğrendikten sonra taksiden beraber inip hızla mekana girdi.

Yapacak bir şey yok

İçeride sarmaş dolaş eğlenen sevgililer sigara içmek için dışarı çıktıklarında patlayan flaşlarla şoke oldu. Atay yanında bulunan Leyla ile Mecnun'dan rol arkadaşı Sadi Celil Cengiz'in arkasına saklanmaya çalışırken, Kaya ise Serkan Keskin'in yanına sığındı. Atay, bu sırada sevgilisine dönerek "Aşkım çektiler" deyince Serkan Keskin de "Yapacak bir şey yok Aliciğim" diyerek kahkaha attı.

Görüntülenmeleri ile morali bozulan ikiliden Hazal Kaya bir süre sonra sevgilisi Ali Atay'ı mekanda bırakarak bir taksi ile Zekeriyaköy'deki evine tek başına döndü. Atay ise mekanda gece ilerleyen saatlere kadar arkadaşları ile eğlendi. 
Anahtar Kelimeler:
Hazal KayaAşkSevgiliBeraberlikAli AtaySon Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim