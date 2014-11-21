İşte 1 yıldır gizlenen aşkın ilk fotoğrafı!

Güneş'in haberine göre bir yıldır aşk yaşayan Hazal Kaya (24) ve Ali Atay (38) önceki gece ilk kez objektiflere yakalandı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı seçen çift, önceki gece 02.00'de Beyoğlu'ndaki Hayal Kahvesi'ne geldi. Mekanda sahne alan Özge Fışkın'ı dinlemeye gelen ikili, çevrede gezeteci olmadığını öğrendikten sonra taksiden beraber inip hızla mekana girdi.



Yapacak bir şey yok



İçeride sarmaş dolaş eğlenen sevgililer sigara içmek için dışarı çıktıklarında patlayan flaşlarla şoke oldu. Atay yanında bulunan Leyla ile Mecnun'dan rol arkadaşı Sadi Celil Cengiz'in arkasına saklanmaya çalışırken, Kaya ise Serkan Keskin'in yanına sığındı. Atay, bu sırada sevgilisine dönerek "Aşkım çektiler" deyince Serkan Keskin de "Yapacak bir şey yok Aliciğim" diyerek kahkaha attı.



Görüntülenmeleri ile morali bozulan ikiliden Hazal Kaya bir süre sonra sevgilisi Ali Atay'ı mekanda bırakarak bir taksi ile Zekeriyaköy'deki evine tek başına döndü. Atay ise mekanda gece ilerleyen saatlere kadar arkadaşları ile eğlendi.