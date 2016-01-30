İstanbul’da bir Kıbrıslı Türk Oyunculuk sektöründe en çok takip ettiği isimler arasında Erkan Petekkaya’nın geldiğini söyleyen Altuğ Seçkiner bu oyuncudan feyiz alarak kariyerine devam etmek istiyor.



Babası Baflı annesi Türkiyeli olan Altuğ Seçkiner Türkiye’de yayımlanan Kanıt, Akasya Durağı, Kollama, Bir Erkek Bir Kadın, Yaprak Dökümü, Küçük Kadınlar, Adanalı, Arka Sokaklar, Şöhret, Acı Hayat gibi dizilerde rol aldı Kıbrıs çok özlediğini söyleyen Seçkiner “Orada birçok arkadaşım ve ailem var. Çok yakında tatil için geleceğim” dedi

Son Güncelleme: 30.01.2016 08:37