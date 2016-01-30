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İstanbul’da bir Kıbrıslı Türk

Yaşamını Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı Türk oyuncu Altuğ Seçkiner “Elif” dizisinde başrol alarak çok yakında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İstanbul’da bir Kıbrıslı Türk

Yaşamını Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı Türk oyuncu Altuğ Seçkiner “Elif” dizisinde başrol alarak çok yakında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

30 Ocak 2016 Cumartesi 08:35
İstanbul’da bir Kıbrıslı Türk
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 İstanbul’da bir Kıbrıslı Türk

Oyunculuk sektöründe en çok takip ettiği isimler arasında Erkan Petekkaya’nın geldiğini söyleyen Altuğ Seçkiner bu oyuncudan feyiz alarak kariyerine devam etmek istiyor.

Babası Baflı annesi Türkiyeli olan Altuğ Seçkiner Türkiye’de yayımlanan Kanıt, Akasya Durağı, Kollama, Bir Erkek Bir Kadın, Yaprak Dökümü, Küçük Kadınlar, Adanalı, Arka Sokaklar, Şöhret, Acı Hayat gibi dizilerde rol aldı Kıbrıs çok özlediğini söyleyen Seçkiner “Orada birçok arkadaşım ve ailem var. Çok yakında tatil için geleceğim” dedi
Son Güncelleme: 30.01.2016 08:37
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Yaşamını Türkiye’de Sürdüren Kıbrıslı Türk Oyuncu Altuğ Seçkiner “Elif” Dizisinde Başrol Alarak çok Yakında Ekranlara Gelmeye Hazırlanıyor.
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