İstanbul Film Festivali Başlıyor!

Randevu İstanbul Programında neler var?

GALA İSTANBUL

FİLM BAĞIMLILARI İÇİN BAĞIMSIZ FİLMLER

SİNEMA TARİHİ YAZIYOR

İLK RANDEVU

PELİKÜL KABUSLAR

PEMBE-KARA KOMEDİ

FESTİVALDE AİLECEK RANDEVU

HAKLARINIZ İÇİN SAVAŞIN

BİZDEN

İstanbul ’un ve Türkiye ’nin en eski ve köklüfestivallerinden biri olan Randevu İstanbul Film Festivali, yılın sonetkinliklerinden biri olarak, kendine has duruşuyla bu yıl da takipçilerine aralık ayına randevu veriyor.17. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, Cannes, Berlin, Karlovy Vary, Sundance ve Toronto gibi dünyanın en önemli festivallerinde izleyici karşısına çıkmış filmler ve yeni keşiflerden oluşan filmlerin gösterimi ve çeşitli yan etkinliklerden oluşan özgün ve zengin programını izleyicinin beğenisine sunacak.Festival filmleri geçen yıllarda olduğu gibivegibi yeni eklenen başlıklar altında gösterilecek.Festival programında yer alan ellinin üzerinde film, Cinemaximum Kanyon Levent, Cinemaximum Zorlu Beşiktaş ve Beyoğlu Fransız Kültür Merkezi salonlarında gösterilecek. Cinemaximum sinemalarında gösterilecek filmler için bilet fiyatları geçtiğimiz yıl olduğu gibi gündüz seanslarında 5 TL, akşam seanslarında ise 10 TL olarak belirlendi. Fransız Kültür Merkezi ’nde filmler ücretsiz olarak izlenebilecek.İzleyiciyi pek çok sürprizin beklediği, Randevu İstanbul ’da yer alacak filmlerden bazılarıyla ilgili küçük ipuçları.Festival izleyicisinin izlemek için gün saydığı yılın en beklenen popüler uzun metraj filmlerden oluşan bu bölümde gösterilecek filmler arasında, geçtiğimiz yıllarda Randevu İstanbul'un en sevilen filmlerindenyönetmenleri Eric Tolendo, Olivier Nakache ’nin dünya premiyerini Toronto Film Festivalinde yapan dokunaklı yeni filmi, başrolünde, Danimarka ’nın dünya sinemasına kazandırdığı en yetenekli oyunculardan biri olan, Game of Thrones dizisinin unutulmaz oyuncusu, Nikolaj Coster ’in oynadığı, Oscar ve Altın Küre ödüllü yönetmen Susan Bier ’in yönettiğiOyunları 25 dile çevrilmiş ve sinema filmlerine imza atmış, Cannes ve Obie ödülü sahibi ünlü yazar ve oyuncu Israel Horovitz'in kendi oyunundan uyarlayıp yönettiği başrollerinde Kevin Kline, Kristin Scott Thomas ve Maggie Smith'in oynadığı, ve Yönetmen Olivier Assayas'nin bir basın toplantısı sırasında Rainer Werner Fassbinder ’inınınolarak tanımladığı, sadece bir değil, üç kadınınüzerinden kadın ruh halinin derinliklerine indiği son filmigibi filmler bulunuyor.Film festivallerinin varoluş nedeni olan bağımsız filmlerin takipçilerinin dört gözle bekledikleri bağımsız filmlerin yanı sıra, pek çok sürpriz yeni filmi de meraklılarıyla buluşturmayı hedefleyen bu bölümde aralarında, Variety dergisininlistesine aldığı, Baran Bo Odar ’ın, siber-gerilim filmi,, ünlü oyuncu Melanie Laurent ’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, iki genç kız arasındaki alternatif bir ilişkiye odaklanan Fransız yapımı ,, Jimi Hendrix ’in, Jimi Hendrix olmadan önceki halini anlatan, yönetmenliğini John Ridley ’in yaptığı,başrolünde karizmatik hiphop starıAndre Benjamin'in oynadığıadlı filmlerin de bulunduğu pek çok bağımsız yapım yer alacak.Sinemanın geçmişe, yakın geçmişe, yazılı tarihe, sözlü tarihe dokunduğu, tarihin sinemaya dokunduğu bu bölümde, önemli tarihsel gerçeklere dikkat çeken filmler bir festival geleneği olarak bu yıl da izleyiciyle buluşturulacak. Bu başlık altında yer alacak filmlerden, David Oelhoffen ’in yönetmenliği ve Vigo Mortensen ve Reda Kateb ’in oyunculuklarıyla, Cezayir İç Savaşı dönemini anlatan bir Albert Camus uyarlamasıyla karşımıza çıkıyor. Yüzüncü yılında 1. Dünya Savaşı ’na bambaşka bir bakış açısı getirenadlı Avusturya filmi de bu bölümde gösterilecek filmler arasında.İlk filmlerini çekmiş yönetmenlerin filmlerinin gösterildiği bu bölümde, İsrail ’li yönetmen Asaf Korman'ın bu yıl Haifa Uluslararası Film festivali'nde en iyi film ödülünü alan iki kız kardeşin sağlıksız ilişkisini irdeleyen çarpıcı ilk filmiCarlos Marquez Marcet ’in yönettiği ve Avrupa Film Ödülleri ’nin, bol ödüllü En İyi İlk Film adayı, Kanadalı oyuncu Adam MacDonald ilk yönetmenlik denemesi, Toronto Film Festivali Keşif bölümünün en beğenilen filmlerindengösterilecek.Dünyanın çeşitli ülkelerinden, festival izleyicisinin tüylerini ürpertecek bağımsız filmler bu bölümde, 40. yılında, sinema tarihinin ilk bağımsız korku filmlerinden olan ve gösterime girdiği 1974 yılında pek çok ülkede yasaklanan, “filmi için özel bir gösterim yapılacak.Güldüren, gülümseten, ağlamakla gülmek arasında bırakan, sorgulatan, ısıtan, soğutan, şaşırtan filmler bu yıl Randevu İstanbul programına bu yıl katılan Pembe-Kara Komedi Başlığı altında gösterilecek.Sinemaseverlerin Fatih Akın filmlerinden vefilminden tanıdıkları, dünyaca ünlü oyuncu Moritz Bleibtreu ’nun başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini Peter Thorwarth ’ın yaptığı komedi filmive Danimarkalı yönetmen Diederik Ebbinge ’nin, mizah algılarını altüst edenve Polonya yapımı, dünyanın önde gelen Bağımsız Film Festivallerinden Raindance' da En İyi İlk Film Ödülü alanbu bölümde gösterilecek filmler arasında.BBC 'nin çok sevilen aile komedi dizisi Outnumbered'ın yaratıcıları Andy Hamilton ve Guy Jenkins ’in başrolünde Gone Girl yıldızı Rosemund Pike ’ın oynadığı son filmleri What We Did On Our Holiday filmi festivalin ailecek izlenebilecek filmlerinden.Yılın en bilinen sinema etkinliklerinden biri olan Randevu İstanbul, insan haklarına odaklanan uzun, belgesel ve kısa film seçkisiyle bu bölümde.Festivalin belgeselleri bu başlık altında Fransız Kültür Merkezi ’nde gösterilecek.Sinemamızın yüzüncü yılında açılan bu bölümde gösterilecek filmler Türkiye sinemasının son dönem örneklerinden derlenecek ve ülkemizdeki yabancı konuklar ve sinemaseverlerin sinemamızla tanışması için İngilizce altyazıyla gösterilecek.Filmler hakkında ayrıntılı bilgiye ve resimlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.