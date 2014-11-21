İstanbul Film Festivali Başlıyor!

17. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, Cannes, Berlin, Karlovy Vary, Sundance ve Toronto gibi dünyanın en önemli festivallerinde izleyici karşısına çıkmış filmler ve yeni keşiflerden oluşan filmlerin gösterimi ve çeşitli yan etkinliklerden oluşan özgün ve zengin programını izleyicinin beğenisine sunacak.
Festival filmleri geçen yıllarda olduğu gibi “Gala İstanbul”, “Sinema Tarihi Yazıyor”, “Film Bağımlıları için Bağımsız Filmler”, “İlk Randevu”, “Pelikül Kabuslar”, “Haklarınız için Savaşın”, belgesellerin gösterileceği “Acı Gerçek” başlıkları ve “Pembe-Kara Komedi”, “Bizden” gibi yeni eklenen başlıklar altında gösterilecek.
Festival programında yer alan ellinin üzerinde film, Cinemaximum Kanyon Levent, Cinemaximum Zorlu Beşiktaş ve Beyoğlu Fransız Kültür Merkezi salonlarında gösterilecek. Cinemaximum sinemalarında gösterilecek filmler için bilet fiyatları geçtiğimiz yıl olduğu gibi gündüz seanslarında 5 TL, akşam seanslarında ise 10 TL olarak belirlendi. Fransız Kültür Merkezi ’nde filmler ücretsiz olarak izlenebilecek.
Randevu İstanbul Programında neler var?
İzleyiciyi pek çok sürprizin beklediği, Randevu İstanbul ’da yer alacak filmlerden bazılarıyla ilgili küçük ipuçları.
GALA İSTANBUL
Festival izleyicisinin izlemek için gün saydığı yılın en beklenen popüler uzun metraj filmlerden oluşan bu bölümde gösterilecek filmler arasında, geçtiğimiz yıllarda Randevu İstanbul'un en sevilen filmlerinden "Can Dostum"'un (“Les Intouchables”), yönetmenleri Eric Tolendo, Olivier Nakache ’nin dünya premiyerini Toronto Film Festivalinde yapan dokunaklı yeni filmi “Samba da (Hayatımın Şansı)”, başrolünde, Danimarka ’nın dünya sinemasına kazandırdığı en yetenekli oyunculardan biri olan, Game of Thrones dizisinin unutulmaz oyuncusu, Nikolaj Coster ’in oynadığı, Oscar ve Altın Küre ödüllü yönetmen Susan Bier ’in yönettiği “A Second Chance”, Oyunları 25 dile çevrilmiş ve sinema filmlerine imza atmış, Cannes ve Obie ödülü sahibi ünlü yazar ve oyuncu Israel Horovitz'in kendi oyunundan uyarlayıp yönettiği başrollerinde Kevin Kline, Kristin Scott Thomas ve Maggie Smith'in oynadığı "My Old Lady", ve Yönetmen Olivier Assayas'nin bir basın toplantısı sırasında Rainer Werner Fassbinder ’in “The Bitter Tears of Petra Von Kant”ının “daha kompakt ve vahşi bir versiyonu” olarak tanımladığı, sadece bir değil, üç kadının (Juliette Binoche, Chloe Grace Moretz, Kristen Stewart) üzerinden kadın ruh halinin derinliklerine indiği son filmi "Clouds of Sils Maria" gibi filmler bulunuyor.
FİLM BAĞIMLILARI İÇİN BAĞIMSIZ FİLMLER
Film festivallerinin varoluş nedeni olan bağımsız filmlerin takipçilerinin dört gözle bekledikleri bağımsız filmlerin yanı sıra, pek çok sürpriz yeni filmi de meraklılarıyla buluşturmayı hedefleyen bu bölümde aralarında, Variety dergisinin “İzlenmesi Gereken 10 Yönetmen” listesine aldığı, Baran Bo Odar ’ın, siber-gerilim filmi, “Who am I-No System is Safe”, ünlü oyuncu Melanie Laurent ’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, iki genç kız arasındaki alternatif bir ilişkiye odaklanan Fransız yapımı , “Breathe”, Jimi Hendrix ’in, Jimi Hendrix olmadan önceki halini anlatan, yönetmenliğini John Ridley ’in yaptığı,başrolünde karizmatik hiphop starı (Outkast'ın yarısı) Andre Benjamin'in oynadığı “Jimi: All is by My Side” adlı filmlerin de bulunduğu pek çok bağımsız yapım yer alacak.
SİNEMA TARİHİ YAZIYOR
Sinemanın geçmişe, yakın geçmişe, yazılı tarihe, sözlü tarihe dokunduğu, tarihin sinemaya dokunduğu bu bölümde, önemli tarihsel gerçeklere dikkat çeken filmler bir festival geleneği olarak bu yıl da izleyiciyle buluşturulacak. Bu başlık altında yer alacak filmlerden “Far from Men”, David Oelhoffen ’in yönetmenliği ve Vigo Mortensen ve Reda Kateb ’in oyunculuklarıyla, Cezayir İç Savaşı dönemini anlatan bir Albert Camus uyarlamasıyla karşımıza çıkıyor. Yüzüncü yılında 1. Dünya Savaşı ’na bambaşka bir bakış açısı getiren “The Woods are Still Green” adlı Avusturya filmi de bu bölümde gösterilecek filmler arasında.
İLK RANDEVU
İlk filmlerini çekmiş yönetmenlerin filmlerinin gösterildiği bu bölümde, İsrail ’li yönetmen Asaf Korman'ın bu yıl Haifa Uluslararası Film festivali'nde en iyi film ödülünü alan iki kız kardeşin sağlıksız ilişkisini irdeleyen çarpıcı ilk filmi “Next to Her”, Carlos Marquez Marcet ’in yönettiği ve Avrupa Film Ödülleri ’nin, bol ödüllü En İyi İlk Film adayı “10.000 km”, Kanadalı oyuncu Adam MacDonald ilk yönetmenlik denemesi, Toronto Film Festivali Keşif bölümünün en beğenilen filmlerinden “Backcountry” gösterilecek.
PELİKÜL KABUSLAR
Dünyanın çeşitli ülkelerinden, festival izleyicisinin tüylerini ürpertecek bağımsız filmler bu bölümde, 40. yılında, sinema tarihinin ilk bağımsız korku filmlerinden olan ve gösterime girdiği 1974 yılında pek çok ülkede yasaklanan, “Texas Chain Massacre: İnsan Eti” filmi için özel bir gösterim yapılacak.
PEMBE-KARA KOMEDİ
Güldüren, gülümseten, ağlamakla gülmek arasında bırakan, sorgulatan, ısıtan, soğutan, şaşırtan filmler bu yıl Randevu İstanbul programına bu yıl katılan Pembe-Kara Komedi Başlığı altında gösterilecek.
Sinemaseverlerin Fatih Akın filmlerinden ve “Koş Lola Koş” filminden tanıdıkları, dünyaca ünlü oyuncu Moritz Bleibtreu ’nun başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini Peter Thorwarth ’ın yaptığı komedi filmi “Not my Day” ve Danimarkalı yönetmen Diederik Ebbinge ’nin, mizah algılarını altüst eden “Matterhorn” ve Polonya yapımı, dünyanın önde gelen Bağımsız Film Festivallerinden Raindance' da En İyi İlk Film Ödülü alan “Kebab and Horoscope” bu bölümde gösterilecek filmler arasında.
FESTİVALDE AİLECEK RANDEVU
BBC 'nin çok sevilen aile komedi dizisi Outnumbered'ın yaratıcıları Andy Hamilton ve Guy Jenkins ’in başrolünde Gone Girl yıldızı Rosemund Pike ’ın oynadığı son filmleri What We Did On Our Holiday filmi festivalin ailecek izlenebilecek filmlerinden.
HAKLARINIZ İÇİN SAVAŞIN
Yılın en bilinen sinema etkinliklerinden biri olan Randevu İstanbul, insan haklarına odaklanan uzun, belgesel ve kısa film seçkisiyle bu bölümde.
ACI GERÇEK
Festivalin belgeselleri bu başlık altında Fransız Kültür Merkezi ’nde gösterilecek.
BİZDEN
Sinemamızın yüzüncü yılında açılan bu bölümde gösterilecek filmler Türkiye sinemasının son dönem örneklerinden derlenecek ve ülkemizdeki yabancı konuklar ve sinemaseverlerin sinemamızla tanışması için İngilizce altyazıyla gösterilecek.
Filmler hakkında ayrıntılı bilgiye ve resimlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
randevuistanbul.com
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