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28 Aralık 2016 Çarşamba 18:28

İsrafil Köse'nin Öldüğü Kazada Flaş Gelişme

İsrafil Köse'nin Öldüğü Kazada Flaş Gelişme
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İsrafil Köse'nin Öldüğü Kazada Flaş Gelişme
Kadıköy'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle taksi şoförü hakkında dava açıldı.

MOTOSİKLET VE TAKSİNİN ÇARPIŞMASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İsrafil Köse'nin 21 Ağustos 2016 tarihinde motosikletiyle seyir halindeyken, Ayrılıkçeşme Metro istasyonu güzergahı üzerinde park halinde bulunan Bekir Serkut Özhan'ın kullandığı taksi ile çarpışması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.

KAZA TUTANAĞI: ALKOLLÜ, ADLİ TIP RAPORU: ALKOLSÜZ

Köse'nin tedavi gördüğü hastanede olaydan 2 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, trafik kazası tutanağına göre Köse'nin 2.17 promil alkollü, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ise Köse'den alınan numunelerdeki incelemede alkol bulunmadığının bildirildiği kaydedildi.


"TAKSİ KAPISINA VURARAK KAZA YAPTI" İDDİASI

İddianamede, olaya ilişkin alınan bir tanığın ifadesinde şüpheli Özhan'ın bulunduğu taksi kapısının 10 santim civarında açılması neticesinde İsrafil Köse'nin taksi kapısına vurarak kaza yaptığını söylediği belirtildi.

"ÖLEN VE ŞÜPHELİ BİRLİKTE KUSURLU"

Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği, kapıyı açmadan kazanın gerçekleştiğini söylediği anlatılan iddianamede, Köse'nin eski eşi mağdur Şengül Zeybek'in taksiciden şikayetçi olduğu kaydedildi. Şüphelinin alkollü olmadığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, "Kaza tespit tutanağına göre ölenin ve şüphelinin olayda birlikte kusurlu olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır" denildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Bekir Serkut Özhan hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.


 
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