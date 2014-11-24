Işın Karaca'dan Sezen Aksu'ya gönderme!

'Değerimi bilin'
Hürriyet'te yer alan habere göre Işın Karaca, önceki akşam Kaya Ramada Plaza ’da sahneye çıktı. Ameliyatla midesini küçülttükten sonra hızla zayıflayan sanatçı, “Benim için ‘Kilo verince sesi çıkmaz ’ dediler. Ama çok şükür 5,5 oktav ’dı, 6 oldu” dedi.
Karaca, vokalistlerine solo şarkı söyletmeden önce bir zamanlar vokalisti olduğu Sezen Aksu ’ya da gönderme yaptı: “Sezen Aksu ’ya 11 sene vokalistlik yaptım. Bana çukurda şarkı söyletirdi! Ama ben iyiydim, yüzsüzdüm, mikrofonu da isterdim ruju da... Ben sizi sahne üstünde tutuyorum, değerimi bilin.”
Hürriyet'te yer alan habere göre Işın Karaca, önceki akşam Kaya Ramada Plaza ’da sahneye çıktı. Ameliyatla midesini küçülttükten sonra hızla zayıflayan sanatçı, “Benim için ‘Kilo verince sesi çıkmaz ’ dediler. Ama çok şükür 5,5 oktav ’dı, 6 oldu” dedi.
Karaca, vokalistlerine solo şarkı söyletmeden önce bir zamanlar vokalisti olduğu Sezen Aksu ’ya da gönderme yaptı: “Sezen Aksu ’ya 11 sene vokalistlik yaptım. Bana çukurda şarkı söyletirdi! Ama ben iyiydim, yüzsüzdüm, mikrofonu da isterdim ruju da... Ben sizi sahne üstünde tutuyorum, değerimi bilin.”