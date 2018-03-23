İrem Derici hüngür hüngür ağladı!

Yeni yaşını birden fazla kez kutlayan şarkıcı İrem Derici kendisine yapılan sürprizler karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

ÖNCE AĞLADI, SONRA GÜLDÜ

Şarkıcı İrem Derici hafta başından beri pasta üflüyor. Derici, 31'inci yaşını önce 'Jet Sosyete'nin setinde kutlanmıştı. Dün de çalışmalarını yaptığı stüdyoda bir pasta kesti. Gözyaşlarına hakim olamayan İrem Derici sonra gülmeye başladı.

"EVLİLİK DEĞİL AŞK DİLEDİM"

Derici, "Pastanın mumlarını üflerken ne dilediniz?" sorusuna, "Evlilik değil ama aşk diledim. Eğer sene sonuna kadar gerçek aşkı bulursam, sevdiklerimi Barcelona'ya tatile götüreceğim" yanıtını verdi.