İpek Kabidan: ‘’Var Oluşumuzu Kendimiz Seçmedik. Hangi Dili Konuşacağımızı, Dinimizi ya da Ahlaki Değerlerimizi Bizler Seçmedik. Onlar Bizler Doğmadan Önce de vardı. Bizler Neye İnanıp, İnanmayacağımızı Nasıl Bir Yerde ve Kültürde Yaşamak İstediğimizi, Seçme Olanağını Bulamadan; Dünya’ya Geldik... ’’

1- Öncelikle İpek Kabidan kimdir? Bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz?



2003 yılına İşletme ve Ekonomi Fakültesinden mezun oldum. Uzun yıllar Kıbrıs’ın tanınmış iş adamları ile çalışma fırsatı bularak üst düzey yöneticilik yaptım, 2015 yılında benzeri olmayan Kıbrıs’ta ilk ve tek, çocuklara özel ‘’Gogo Bees Kids Club’ın’’ yatırımcısı ve işletmecisi oldum.

Kişisel gelişim ve insan ilişkilerine önem veren biri olarak iç sesime kulak verdim ve İstanbul Yedi Tepe Üniversitesinde Profesyonel Koçluk eğitim programlarına katılarak kariyerime birkaç alan daha ekledim. Yaşam Koçluğu, Kariyer, Nefes, NLP uygulayıcı eğitimleri aldım. Şuan kendime ait Gamana Danışmanlık ve Koçluk Merkezinde bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik hizmet vermekteyim.

2- İpek Kabidan, nasıl biridir, nasıl bir kişiliğe sahiptir?

Hayatın da, insanların da güzel taraflarını görmeye çalışan, genelde sempatik ve güler yüzlü bilinen biriyim. İdeallerim ve hep hedeflerim var. Öğrendiklerimi aktarmaktan mutlu olan, paylaşmayı ve sevmeyi seven biriyim. Özgür bir ruhum var, istemeleri halinde etrafımdaki herkesin de özgürleşme yolunda destekçisi ve rehberiyim. Disiplinli ve düzenli çalışan biriyim, yeni şeyler öğrenmek ve üretmekten müthiş keyif alırım.

3- ‘’Profesyonel olarak yaptığınız, yaşam koçluğunun’’ bilmeyen okurlarımız için tam olarak bir açıklamasını yapar mısınız lütfen, ‘’İpek’’ hanım?

Memnuniyetle, sanırım Kıbrıs’ta çok az insan bu mesleğin tanımını tam olarak biliyor. Kişinin bir soruna yönelik yada kendini geliştirmeye yönelik, değiştirmek, geliştirmek istediği mevcut durumunu, onu tamamen eyleme geçirecek, hedef ve sürecin sonunda başarıya ulaştıracak yada başarabileceğini hissettirecek şekilde çalışan profesyonel bir yol arkadaşlığıdır.

İş hayatında mutsuz olanlardan, kariyerinde ilerlemek isteyenlere, gelecekte ne olmak istediğine nasıl karar vereceğini bilmeyen gençlerden, sürekli mutsuz hissedenlere, beslenme ve kilo sorunu olanlardan, duygularını ve davranışlarını yönetemeyenlere, yani olduğu durumdan ve yaşadığı hayattan memnun olmayan, ne yapacağını ve nasıl daha iyi bir hayata sahibi olacağını bilemeyen herkesin çalışabileceği bir sistemdir “YAŞAM KOÇLUĞU“.





4- ‘’Hayat’’ ve ‘’Yaşam’’ misyonunuz hakkında bizlere bilgi verir misiniz?

Doğduğumuz andan itibaren çevremiz, ailemiz din, kültür çemberinde biçimlendirildik. Başkalarına göre yaşamayı seçtik. Dışlanmamak, kabul edilmek belki sevilebilmek için. Hal böyleyken kendimiz olmaktan uzaklaştık, özgüvensiz, değersiz, cesaretsiz, mutsuz olduk. Bu nedenle insanların kendilerini bulmalarını ve mutlu olmalarını sağlamak. Sevginin gücünü gösterebilmek, inanmak ve istemekle her şeyi başarabileceklerine tanıklık ettirmek, her şeyin zihnimizde başlayıp zihnimizde bittiğini, deneyimlemek isteyen herkese yaşatmak sanırım benim yaşam amacım.



‘’Birçoğumuz, gittiğimiz okulu ya da bölümü sevmeden okudu. Birçoğumuzda yaptığı işi sevmeden yıllarca çalıştı veya hala çalışıyor. Bazen mutlu olmadığımız halde bir ilişkide kalmayı tercih ettik. Mutsuz evliliklerde, mutlu rolünü oynadık. Sıkça arkadaşlarımız konusunda yanıldık ve kırıldık ama kendimizi ifade etmeyi seçmedik. Çoğu zaman küstük ya da kaçtık.’’



5- Yaşam ve Nefes koçluğu ile ilgili, ileride ki projelerinizden bizlere bahsetmek ister misiniz?



Öncellikle Kıbrıs’ta bu meslekleri iyice anlatmak ve tanıtmak istiyorum. Şu an zaten devam eden bireysel ve toplu çalışmaları daha da artırmak. Seminerleri daha çok insanın katılabileceği organizasyonlarda yapmak hedeflerim arasında. Ardından dünyanın her yerinde yaşayan Türklere ulaşmak, seminerler, eğitimler, workshoplar yapmak. Yaşamın her bedende cenneti bulabileceğini, bir cehennem varsa insanın bunu sadece kendisinin yarattığını anlatacağım, başarı isteyen herkesindir diyebileceğim organizasyonlar yapmak.

6- Kitaplarla aranızın iyi olduğunu röportaj sırasında, bana bahsettiniz. Kitaplar hakkında ne söylemek istersiniz?



Bir itirafta bulunmam gerekirse kitap okumaya çok geç başladım. Çocukluğumda her nedense alışkanlık haline getirememişim. Belki okullarını devam ettiremeyen anne ve babanın kızı olmam belki eğitim sistemi bilemiyorum. Özellikle son 2 yılıdır kitap okumak çok başka bir keyif. Teknolojinin de desteği ile ulaşılamayan hiç bir bilgi yok artık.

Çok şey öğrendiğim bir hayat yolculuğum oldu, daha da öğrenecek çok fazla şeyinde olduğu çok net. Her geçen günden yeni bir şeyler öğreniyorum öğrendikçe gelişiyorum. Biraz anılarımdan biraz başkalarının hayatlarından ve de okuduklarımdan bir harmoni oluşturmaya çalışıyorum. Yani evet bir kitap yazıyorum şuan. Benden de bir şeyler kalmalı bu hayata. Hedef Eylül 2019.





‘’Bazen başarmak, yaşamak, elde etmek, mutlu olmak, sahip olmak için mucizelere ihtiyaç duyarız, tek bilmemiz gereken şey mucizenin içimizde ve bize çok yakın olduğudur.’’



7- Sevgili, İpek Kabidan; iş hayatınızda, başarılı olduğunuz kadar ‘’Aile’’ hayatında nasıl birisiniz?



Bunu öncelikle eşim ve kızıma sormalıyız benden çok onların beni gördüğü göz önemli. Fakat şunu söyleyebilirim ki kızımda eşimde tıpkı benim gibi kendi benliklerini özgürce yaşıyorlar. Alışılmış tipik bir kadın değilim sanırım. Kıskanmam, kıyaslamam, kısıtlamam çok kuralları olan biri değilim asla karşıdakini boğmam, yargılamam. Eşim ve kızımın sevdiği her şeyi severim ve saygı duyarım. Düzeni ve istikrarı severim. İşime bağlılığım ve çalışma saatlerim sorun yaratıyor gibi görünse de mutlaka dengeleyerek ev yaşantısını düzene sokarım. Sevgiyi koşulsuz veren biriyim ve bunu aynı şekilde ailemden alıyorum.



8- Son olarak, ‘’KKTC’de bir ilk olan, Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru’’ köşesi için ve yaptığımız bu röportaj için neler söylemek istersiniz?

Ben ve KKTC’de iş yapmaya çalışan birçok genç iş insanının ne yaptığını, kim olduğumuzu insanlara ileten, bizleri tanıtan harika bir destekçi bence.

Çok başarılı ve her geçen gün daha da başarılı olacağını düşünüyorum ve bu röportaj fırsatını bana tanıdığı içinde Armağan Dinletener’e teşekkürü borç bilirim.

‘’Gamana Danışmanlık ve Koçluk Merkezinde’’; Güzel, enerjik ve güler yüzü ile beni karşılayan sevgili; ‘’İpek Kabidan’’ Değişmek, gelişmek ve başarmak isteyen herkesindir diyerek, şuan Kıbrıs ve Türkiye’nin çeşitli illerinde, Sağlıklı Yaşam, Kişisel Değişim, Dönüşüm ve Gelişim alanlarında seminerler, söyleşiler ve özel seanslarla kurumsal ve bireysel olarak danışanlarına aydınlanma ve farkındalık yolunda insanlarımıza destek vermeye devam ediyor.

‘’İpek Kabidan’’ hanıma bu; zevkli ve güzel röportaj için teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.



HERŞEY SEVMEKLE BAŞLAR… Sevgiyle kalın. ‘’İpek Kabidan’’