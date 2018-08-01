İntizar'a böyle destek verdi!

Manken Didem Soydan, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile eşcinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı İntizar'ın albüm kapağını instagram hikayesinde paylaştı.

Sinem Gedik- İntizar olayının durulduğu bugünlerde cesur modelden gündem yaratacak paylaşım geldi. Didem Soydan'ın Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le eşcinsel ilişki yaşayan İntizar'ın son çıkan albümü "Konu sen olunca" yı instagram hesabındaki hikayesinde paylaşması dikkat çekti.

ALBÜM KAPAĞINI PAYLAŞTI

Şarkıcı İntizar'ın Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik'le eşcinsel ilişkisinin basına sızdırılmasından sonra toplumdan ve ünlü camiadan tepki ve destek mesajları gelmişti. Ünlü isimler , İntizar'a sosyal medya hesaplarından destek vermişlerdi. O ünlülerden biri de güzel model Didem Soydan dı. Soydan olayın geçmesinden sonra tekrar "İntizar"paylaşımı yaptı. Güzel model, İntizar'ın albüm kapağını bacaklarının üzerine koyup paylaştı.