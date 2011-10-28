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İlker Yasin Solmaz evlendi

35 yaşında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, gözlerden uzak bir şekilde evlendi

İlker Yasin Solmaz evlendi

35 yaşında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, gözlerden uzak bir şekilde evlendi

28 Ekim 2011 Cuma 09:51
İlker Yasin Solmaz evlendi
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35 yaşında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, gözlerden uzak bir şekilde evlendi. 8 ay önce eşinin ölümüyle şoke olan Solmaz, Bolu'da, anaokulu müdürü Beyza Dankal'la nikah masasına oturdu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 8 ay önce hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, sessiz sedasız evlendi. 2 Şubat'ta arkadaşı Kerem Altan'ın evinde astım, alkol ve kullandığı ilaçların reaksiyon oluşturması sonucunda ölen Foster'ın eşi Solmaz, 6 Ekim'de Bolu'ya bağlı Yeniçağa Belediyesi'nde Zekeriya Gökmen tarafından kıyılan nikahla, 1978 doğumlu Beyza Dankal'la dünyaevine girdi.

Çiftehavuzlar'da özel bir anaokulunda müdür olan Beyza Dankal'ın Ceylin adında bir kızı var. İlker Yasin Solmaz, Defne Joy Foster'ın ölümünden kısa süre sonra çevresine 'Oğlum çok küçük, onun daha fazla anne sevgisinden uzak büyümesini istemiyorum. Yeniden evlenebilirim' dediği öğrenilmiş, ancak Solmaz bu haberleri yalanlamıştı.

Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster ise aylar önce çıkan evlilik söylentilerine, ilk önce 'Kızımın daha toprağı soğumadı, çok erken değil mi?' diyerek tepki göstermişti. Ancak acılı anne daha sonraki açıklamalarında, 'İlker genç ve sağlıklı bir erkek. Henüz 31 yaşında, elbette evlenecek. Evlenmesini ve bir yuva kurmasını hem İlker için hem de torunum Can Kılıç için isterim. Bir yandan vicdanım sızlıyor, kızımı düşünüyorum ama bir yandan da mantıklı düşünmeye gayret ediyorum' demişti.

Son Güncelleme: 28.10.2011 09:51
Anahtar Kelimeler:
DefneJoyİlkerYasinFoster
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