İkinci Evliliği De Ağaçla...

Johnny Depp'e benzerliğiyle ünlenen Perulu aktör ve çevreci aktivist Richard Torres ikinci evliliğini de yine bir ağaçla yaptı





Johnny Depp'e benzerliğiyle ünlenen Perulu aktör ve çevreci aktivist Richard Torres, bir ağaçla daha ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl Arjantinin başkenti Buenos Aires'te bir ağaçla evlenen Torres, "Nikahta keramet vardır" diyerek ikinci eşini de Kolombiya'dan seçti.









Güney Amerika'daki ağaçlara özel ilgi besleyen ve onlarla ciddi düşünen Torres, ilk düğününden sonra alyans takıp gelinini öpmüş ve buketini davetlilere atmıştı.











Geleneksel düğün aktivitelerini bir ağaç olan gelin biraz bozsa da, bu Torres'i ikinci nikahını kıyması için durdurmadı.







Kolombiya'daki Bogota Ulusal Parkı'nda, ikinci kez "Evet" diye bağıran Torres'in Buenos Aires'teki ilk eşi büyük ihtimalle şu sıralar kocasının dönüşünü beklerken kök salıyor.