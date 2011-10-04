İki hafta kaldı

Geçen yıl şubat ayında evlenen Ebru Gündeş-Reza Zarrab çifti, minik kızlarının doğumu için artık gün sayıyor.

İsim konusunda kararsız Dokuz aylık hamile olan Ebru Gündeş, önceki akşam eşi Reza Zarrab’la birlikte Pelin Korkmaz’ın Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki düğün davetindeydi.

Düğüne Etro imzalı siyah bir elbiseyle katılan Gündeş, doğuma iki hafta kalmasına rağmen kızının adına bir türlü karar veremediklerini söyledi: “Aklımda dört beş isim var ama hangisi olacağına karar veremedim. Hele bir onu kucağıma alayım, ondan sonra belli olacak" dedi