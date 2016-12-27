Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Aralık 2016 Salı 16:47

'İçerde' Dizisinde Şok Ayrılık!

'İçerde' Dizisinde Şok Ayrılık!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
'İçerde' Dizisinde Şok Ayrılık!
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Bensu Soral'ın rol aldığı 'İçerde' zirvedeki yerini koruyor. 'Leyla' karakteri son bölümde vurulunca, Şenay Gürler de diziye veda etti.

Show TV'de 15'inci bölümü ile ekranlara gelen 'İçerde' dizisi, 26 Aralık Pazartesi reyting sıralamasında, AB’de 13,30 izlenme oranı (rating) ve 29,71 izlenme payı, ABC1 20+'da 12,38 izlenme oranı ve 26,01 izlenme payı, Total’de ise 10,41 izlenme oranı ve 22,78 izlenme payı ile birinciliği elde etti.



Ay Yapım imzası taşıyan 'İçerde' için Twitter'da #iyimiyiz etiketi ile 28 bin 807 tweet atıldı. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı fenomen dizi, Türkiye gündeminde 12 saat, dünyada ise 7 saat 55 dakika boyunca yer aldı.

NEFES KESEN SAHNE
Coşkun, Celal'i bitirecek bir koz getirmesi halinde Mert'e ailesini vereceğini söyledi. Evden ayrılan Melek, Sarp'ın yanına gitti. Melek'i takip eden ve eve götürmeye gelen Davut ile Sarp'ın nefes kesen dövüş sahnesinin sonunda birbirlerine silah çektikleri ve Melek'in araya girdiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Bölümün ilk sahnesinde vurulan 'Leyla' rolüne hayat veren başarılı oyuncu Şenay Gürler de diziye veda etti.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2017 Kadrosuna Sürpriz İsim! Survivor 2017 Kadrosuna Sürpriz İsim!
O Tarihte Yayın Yapmayacaklar! O Tarihte Yayın Yapmayacaklar!
Sevilen Dizi Ekrana Veda Ediyor Sevilen Dizi Ekrana Veda Ediyor
4 Çocuğu da Levent Kırca'nın Mirasını Reddetti 4 Çocuğu da Levent Kırca'nın Mirasını Reddetti
Acun Ilıcalı Eleman Arıyor Acun Ilıcalı Eleman Arıyor
Son Hali Hayranlarını Üzdü! Son Hali Hayranlarını Üzdü!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Survivor 2017 Kadrosuna Sürpriz İsim!
Acun açıkladı!

Haberi Oku