'İçerde'de Senaryo Sil Baştan!



Pazartesi akşamlarının rekortmen dizisi “İçerde”de, Melek’in ölümü tüm dengeleri değiştirecek. Bugüne kadar polis olarak bilinen Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişi olup Sarp’la aynı safta yer alacak.ShowTV’nin fenomen dizisi “İçerde”de, Celal, Melek’i elinden alan Kudret’i hemen öldürmek yerine ona acı çektirmeye karar verir. Ancak işler istediği gibi gitmez ve Yusuf Müdür ile ekibi karşılarına çıkar.İki ezeli düşmanı ve aynı zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar. Öte yandan, bugüne kadar polis olarak bilindiği için Celal’in adamlarının gözünde düşman olan Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişidir.Mert’le çalışmak zorunda olan Sarp’ı ise oldukça zor günler bekliyordur. Artık kendini ele vermemesi gereken tek kişi Sarp’tır.evdiği kadının kaybının ardından yasını bile tutamayan Sarp’ın içinde bir umut ışığı doğmuştur. Melek, ardında Umut’la ilgili bir kaset bırakmıştır. Ancak Sarp’ın hayata tutunma sebebi olan bu kasetten haberdar olan tek kişi o değildir...