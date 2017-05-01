Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2017 Pazartesi 17:53

'İçerde'de Senaryo Sil Baştan!

'İçerde'de Senaryo Sil Baştan!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
'İçerde'de Senaryo Sil Baştan!
Fenomen dizi İçerde'de Melek'in ölümü ve Mert'in gerçek kimliğinin ortaya çıkmasından sonra tüm taşlar yerinden oynadı. İşte İçerde dizisinin yeni görünümü...


Pazartesi akşamlarının rekortmen dizisi “İçerde”de, Melek’in ölümü tüm dengeleri değiştirecek. Bugüne kadar polis olarak bilinen Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişi olup Sarp’la aynı safta yer alacak.

ShowTV’nin fenomen dizisi “İçerde”de, Celal, Melek’i elinden alan Kudret’i hemen öldürmek yerine ona acı çektirmeye karar verir. Ancak işler istediği gibi gitmez ve Yusuf Müdür ile ekibi karşılarına çıkar.

İki ezeli düşmanı ve aynı zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar. Öte yandan, bugüne kadar polis olarak bilindiği için Celal’in adamlarının gözünde düşman olan Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişidir.

Mert’le çalışmak zorunda olan Sarp’ı ise oldukça zor günler bekliyordur. Artık kendini ele vermemesi gereken tek kişi Sarp’tır.

evdiği kadının kaybının ardından yasını bile tutamayan Sarp’ın içinde bir umut ışığı doğmuştur. Melek, ardında Umut’la ilgili bir kaset bırakmıştır. Ancak Sarp’ın hayata tutunma sebebi olan bu kasetten haberdar olan tek kişi o değildir...


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlilik Programları Yasaklandı mı? Evlilik Programları Yasaklandı mı?
İbrahim Erkal'la İlgili Yeni Gelişme İbrahim Erkal'la İlgili Yeni Gelişme
Yeşilçam Emektarı Hayatını Kaybetti Yeşilçam Emektarı Hayatını Kaybetti
Fulden Uras'ın Sapığı Kadın Çıktı Fulden Uras'ın Sapığı Kadın Çıktı
Bir Dizi Daha Final Yapıyor Bir Dizi Daha Final Yapıyor
İbrahim Erkal'ın Ailesinden Açıklama Geldi! İbrahim Erkal'ın Ailesinden Açıklama Geldi!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Evlilik Programları Yasaklandı mı?

Haberi Oku