İç çamaşırını paylaştı takipçisi fark etti

Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir detayı gözden kaçırınca açıklama yapmak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Deniz Seki, geçtiğimiz gün instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Nur Yerlitaş'ın 2009 yılında kendisi için tasarladığı elbiseyle poz veren Seki'nin dikkatsizliği sosyal medyada alay konusu oldu.

"TEN RENGİ BÜSTİYER"

Seki evinde çekilmiş karede, trabzana asılı duran çamaşır takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Deniz Seki, sosyal medyada 'iç çamaşırı mı?' diye soranlara, 'ten rengi büstiyer' yanıtını verdi.