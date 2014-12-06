Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İbrahim Tatlıses Yeniden Evleniyor

İbrahim Tatlıses,

İbrahim Tatlıses Yeniden Evleniyor

İbrahim Tatlıses,

06 Aralık 2014 Cumartesi 11:02
İbrahim Tatlıses Yeniden Evleniyor
banner238

İbrahim Tatlıses Yeniden Evleniyor
İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız’la yeniden evlenecek.



Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız’la yeniden evlilik hazırlığı içinde. Ünlü türkücünün 2015 yılının ilk aylarında bir kez daha eski eşiyle evleneceği iddia edildi.

YENİDEN EVLENİYORLAR


Habertürk'ün haberine göre, Tatlıses, önce fizik tedavi için ABD’ye gidecek. Yılbaşından sonra yurda dönecek olan ünlü türkücü, Yıldız’la tekrar nikah masasına oturacak.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, henüz tedavisi sürerken 27 Eylül 2011 tarihinde uzun yıllar birliktelik yaşadığı Ayşegül Yıldız’la apar topar nikah masasına oturmuştu.

2 YIL EVLİ KALDILAR

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın Elif Ada ismini verdikleri kızları 9 Nisan 2013’te dünyaya gelmişti. Ancak Tatlıses, eşinin dünyaya bir kız çocuğu getirmesinden sonra, evliliğinin ikinci yılında Küçükçekmece Adliyesi’nde tek celsede boşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanan çiftin duruşması sadece 15 dakika sürmüştü.

Tatlıses boşanma sonrası yaptığı ilk açıklamada "Siz hayatınızda bu kadar sessiz sedasız ve kaliteli bir boşanma gördünüz mü? Ben görmedim" demişti.

"BOŞANMAYI BEN İSTEDİM"

Ayşegül Yıldız, 2 yıllık eşi İbrahim Tatlıses'le sürpriz boşanmalarının perde arkasını şu cümlelerle anlatmıştı: "Kullandığı ilaçlardan dolayı bazen ses tonu yüksekliyor. Kızımız Elif Ada'nın huzurlu bir ortamda büyümesi için boşanmayı ben istedim. 15 yıldır hep sustum. İlişkimiz ve evliliğimiz boyunca tek kelime etmedim. Evlendiğim için 1 gün bile pişman olmadım. Bendeki sevgisi hiç bitmeyecek.

Evliliğimiz süresince aldatılmadım. Buna eminim. İbrahim Bey bir başkası ile mutlu olmayı seçerse de buna üzülmem. Derya Tuna'ya dönerse asla kırılmam. Kızmam..." 

Son Güncelleme: 06.12.2014 11:05
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yeniden Evleniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim