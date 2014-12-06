İbrahim Tatlıses Yeniden Evleniyor

İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız’la yeniden evlenecek.







Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız’la yeniden evlilik hazırlığı içinde. Ünlü türkücünün 2015 yılının ilk aylarında bir kez daha eski eşiyle evleneceği iddia edildi.



YENİDEN EVLENİYORLAR





Habertürk'ün haberine göre, Tatlıses, önce fizik tedavi için ABD’ye gidecek. Yılbaşından sonra yurda dönecek olan ünlü türkücü, Yıldız’la tekrar nikah masasına oturacak.



Uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, henüz tedavisi sürerken 27 Eylül 2011 tarihinde uzun yıllar birliktelik yaşadığı Ayşegül Yıldız’la apar topar nikah masasına oturmuştu.



2 YIL EVLİ KALDILAR



İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın Elif Ada ismini verdikleri kızları 9 Nisan 2013’te dünyaya gelmişti. Ancak Tatlıses, eşinin dünyaya bir kız çocuğu getirmesinden sonra, evliliğinin ikinci yılında Küçükçekmece Adliyesi’nde tek celsede boşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanan çiftin duruşması sadece 15 dakika sürmüştü.



Tatlıses boşanma sonrası yaptığı ilk açıklamada "Siz hayatınızda bu kadar sessiz sedasız ve kaliteli bir boşanma gördünüz mü? Ben görmedim" demişti.



"BOŞANMAYI BEN İSTEDİM"



Ayşegül Yıldız, 2 yıllık eşi İbrahim Tatlıses'le sürpriz boşanmalarının perde arkasını şu cümlelerle anlatmıştı: "Kullandığı ilaçlardan dolayı bazen ses tonu yüksekliyor. Kızımız Elif Ada'nın huzurlu bir ortamda büyümesi için boşanmayı ben istedim. 15 yıldır hep sustum. İlişkimiz ve evliliğimiz boyunca tek kelime etmedim. Evlendiğim için 1 gün bile pişman olmadım. Bendeki sevgisi hiç bitmeyecek.



Evliliğimiz süresince aldatılmadım. Buna eminim. İbrahim Bey bir başkası ile mutlu olmayı seçerse de buna üzülmem. Derya Tuna'ya dönerse asla kırılmam. Kızmam..."