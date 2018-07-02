banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96993
ALTIN
185.574
DOLAR
4.6252
STERLİN
6.0691
EURO
5.3832
Ev arkadaşının eşyalarını çaldı
EV ARKADAŞININ EŞYALARINI ÇALDI
Üniversite öğrencisi sanal bet'den tutuklandı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SANAL BET'DEN TUTUKLANDI
Hırsız kameraya yakalandı
HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: İdo’yu öldürecekler

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, kendisini arayıp "Oğlun İdo'yu öldüreceğiz" diye tehditte bulunan kişinin kimliğinin tespit edilmesini istedi. Savcılığa başvuran Tatlıses, "Oğlmun can ve mal güvenliği sağlansın" dedi.

İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: İdo’yu öldürecekler

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, kendisini arayıp "Oğlun İdo'yu öldüreceğiz" diye tehditte bulunan kişinin kimliğinin tespit edilmesini istedi. Savcılığa başvuran Tatlıses, "Oğlmun can ve mal güvenliği sağlansın" dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:05
İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: İdo’yu öldürecekler

Tatlıses, 28 Haziran günü oğlunun ve kendisinin albümlerinin dağıtım şirketi olan Esen Müzik’e gitti. Sarıyer’de bulunan şirketin santrali çaldı. Numarası belirsiz hat, çalışan tarafından yanıtlandığındaysa arayan şahıs, “İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo’yu öldüreceğiz” şeklinde sözler söyleyip kapattı. Gelen telefon, çalışan tarafından yetkililere iletilince İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurdu. Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, oğulları İdo ve Ahmet Tatlıses’in defalarca ölümle tehdide maruz kaldığını belirtti.

YALOVA’DAKİ KONSERDE ÖLDÜRECEKLERDİ!

Günaydın’dan Dilek Yaman’ın haberine göre Tatlıses dilekçesinde, İdo’nun Yalova’da vereceği konsere ölüm tehdidiyle çıkmak zorunda kaldığını ve konserin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini beyan etti. Oğlu İdo’yu ölümle tehdit eden şahsın cezalandırılmasını isteyen İbrahim Tatlıses, İdo’nun can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Tatlıses’in şikayetinin ardından, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkan Şoray'dan hayranlarına kötü haber
Türkan Şoray'dan hayranlarına kötü haber
Acun için seferberlik başlatıldı!
Acun için seferberlik başlatıldı!
İşte Survivor'da dün akşam elenen isim...
İşte Survivor'da dün akşam elenen isim...
Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!
Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!
Ferdi Tayfur'dan üzücü haber
Ferdi Tayfur'dan üzücü haber
Kıbrıs’ta Volkan Konak rüzgarı...
Kıbrıs’ta Volkan Konak rüzgarı...
Usta oyuncu hayatını kaybetti!
Usta oyuncu hayatını kaybetti!
Survivor'da kim elendi? Şok veda
Survivor'da kim elendi? Şok veda
Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye şok! Survivor Turabi diskalifiye mi olacak?
Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye şok! Survivor Turabi diskalifiye mi olacak?
Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!
Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim