İbrahim Tatlıses'i Yıkan Ölüm Haberi!

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

İbrahim Tatlıses, Ali Tekintüre ile eski fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: "Ali Tekintüre'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. ALLAH rahmet eylesin. Kendisi eşsiz şarkılarıyla hep bizimle yaşayacak... Başımız sağolsun, mekanın cennet olsun Usta..."