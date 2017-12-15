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İbrahim Tatlıses'i Yıkan Ölüm Haberi!

İbrahim Tatlıses'i Yıkan Ölüm Haberi!

İbrahim Tatlıses'i Yıkan Ölüm Haberi!

İbrahim Tatlıses'i Yıkan Ölüm Haberi!

15 Aralık 2017 Cuma 22:13
İbrahim Tatlıses'i Yıkan Ölüm Haberi!
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Dillere pelesenk olan şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre'nin ölümü İbrahim Tatlıses'i yasa boğdu. İmparator, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp altına duygularını yazdı.

'Hangimiz sevmedik', 'Tanrım beni baştan yarat', 'Dilek taşı', 'Sürünüyorum', '?Baharı bekleyen kumrular gibi' gibi şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. 67 yaşındaki usta sanatçı Ali Tekintüre bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses arkadaşını kaybetmenin acısını sosyal medyadan paylaştı.

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"
İbrahim Tatlıses, Ali Tekintüre ile eski fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: "Ali Tekintüre'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. ALLAH rahmet eylesin. Kendisi eşsiz şarkılarıyla hep bizimle yaşayacak... Başımız sağolsun, mekanın cennet olsun Usta..."

Son Güncelleme: 15.12.2017 23:17
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