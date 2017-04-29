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29 Nisan 2017 Cumartesi 16:43

İbrahim Erkal'la İlgili Yeni Gelişme

İbrahim Erkal'la İlgili Yeni Gelişme
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İbrahim Erkal'la İlgili Yeni Gelişme
Evinin otoparkında beyin kanaması geçiren 12 Nisan'dan bu yana tedavi gören İbrahim Erkal'ın tedavisine kamu hastanesinde devam edilecek


Evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla tedavi altına alınan İbrahim Erkal'ın naklinin, ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine alındığı bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bu sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.


Erkal'ın, nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi.

Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi.

İbrahim Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, önce bir kamu hastanesine, ardından da bir özel hastaneye götürülmüştü.

Yapılan tetkiklerinde ciddi bir beyin kanamasının olduğu tespit edilen ve bunun üzerine ameliyatta alınan Erkal'ın tedavisi, yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmişti.


 
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