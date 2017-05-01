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01 Mayıs 2017 Pazartesi 19:45

İbrahim Erkal'dan Üzücü Haber

İbrahim Erkal'dan Üzücü Haber
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İbrahim Erkal’ın sağlık durumunda düzelme yok
Beyin kanaması geçiren ve günlerdir yoğun bakımda tutulan sanatçı İbrahim Erkal'in sağlık durumunda hiçbir olumlu gelişme yaşanmazken tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu açıklandı.

18 gündür yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Erkal’dan iyi haber gelmemesi hem ailesini hem de hayranlarını üzüntüye boğuyor. İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla önceki gün sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

TANSİYON VE NABIZ DÜZENSİZ
Erkal’ın, nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi. Erkal’ın durumunda geçen 2 gün içinde değişme olmadı. Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve İbrahim Erkal’ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi.


 
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