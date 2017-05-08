Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:48

İbrahim Erkal'dan Bir İyi Bir Kötü Haber

İbrahim Erkal'dan Bir İyi Bir Kötü Haber
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
İbrahim Erkal'dan Bir İyi Bir Kötü Haber
Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan İbrahim Erkal'ın son sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi.

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal hakkında öldüğü yönünde haberler çıkınca yeni açıklama geldi. Eşi Filiz Akgün başında nöbet tutarken gelen haberler de pek iyi değil. Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanan şarkıcı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Sevenleri İbrahim Erkal'ın iyileşmesi için dualar ederken, ünlü sanatçı hakkında sık sık 'öldüğü' yönünde söylentiler yayılıyor.

Son olarak Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği iddiaları ortaya atıldı. İbrahim Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi son durum hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Necdet Sağlam'ın yaptığı açıklaya göre, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler oldu. Ancak İbrahim Erkal'ın hayati fonksiyonlarında bir düzelme yok.

İBRAHİM ERKAL İÇİN SON AÇIKLAMA
İbrahim Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler olduğunu söyledi.

Ancak Erkal'ın hayati fonksiyonlarında düzelme görülmediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti: "Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal destek tedavisine devam ediliyor."

Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Yener'e Konserde Uçan Tekme! Hande Yener'e Konserde Uçan Tekme!
Zehra'dan Hülya Avşar'a Büyük Şok! Zehra'dan Hülya Avşar'a Büyük Şok!
Tuba Çıldırdı! Cesur ve Güzel Final mi Yapacak? Tuba Çıldırdı! Cesur ve Güzel Final mi Yapacak?
O Tiple Nasıl Çapkınlık Yapıyor? O Tiple Nasıl Çapkınlık Yapıyor?
Böyle Geldiler Havalimanı Karıştı Böyle Geldiler Havalimanı Karıştı
İzdivaç Programları Ne Olacak? İzdivaç Programları Ne Olacak?
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Hande Yener'e Konserde Uçan Tekme!

Haberi Oku