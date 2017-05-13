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13 Mayıs 2017 Cumartesi 11:05

İbrahim Erkal'a Büyük Vefasızlık!

İbrahim Erkal'a Büyük Vefasızlık!
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İbrahim Erkal'a Büyük Vefasızlık!
Tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal, son yolculuğuna uğurlanıyor.

İbrahim Erkal'ın cenazesine katılan şarkıcı Arif Susam, sanat dünyasına vefasızlık gerekçesiyle tepki gösterdi. Susam, "Cenazede sanatçılardan kimse yok. Böyle bir günde hatırlamayacaklarsa ne zaman hatırlayacaklar" dedi.

Ünlü sanatçının cenazesi öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yapılacak törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

BİR AY YOĞUN BAKIMDA KALDI
12 Nisan'da Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunan İbrahim Erkal, beyin kanaması ön tanısı ile hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki sanatçı, 9 Mayıs'ta beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 11 Mayıs Perşembe gecesi hayatını kaybetmişti.


 
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