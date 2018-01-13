İbo'nun evlilik teklifine yanıt verdi

Ayşegül Yıldız’dan evlilik teklifi yanıt

Türkücü İbrahim Tatlıses'in yeniden evlilik teklif ettiği Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi.

Tatlıses, Seda Sayan’ın programına bir röportajla konuk olmuş ve Sayan’ın programı aracılığıyla kızı Elif’in annesi Ayşegül Yıldız’a evlilik teklifinde bulunmuştu. Bu teklifte ‘Aşık olmasam da’ şeklinde bir ifade kullandığı iddia edilen İbrahim Tatlıses, sonrasında bu iddiayı yalanlamıştı. Konunun muhattabı Ayşegül Yıldız’dan yanıt geldi. İşte Yıldız’ın evlilik teklifine yanıtı: “İbrahim Bey'e saygım sonsuz, sevgim de artık çok daha farklı boyuttadır. Kendisi çok iyi bir baba olmakla birlikte bu saatten sonra da “tek” ortak noktamız evladımız Elif Ada'dır ve tekrar evlenmemiz söz konusu değildir. Boşandığımız andan itibaren de benim için o sayfa bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Ama her zaman temenni ettiğim gibi kendisinin sağlıklı, huzurlu mutlu olması en büyük temennimdir…”