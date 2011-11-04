İbo Dışarı Çıktı

İbrahim Tatlıses, gazilerimizle aynı merkezde eski sağlığına kavuşacak. Nisan ayında uğradığı silahlı saldırıda ağır yarlanan, kısmi felç tedavisi için Almanya'da Murnau Kliniği'nde aylarca kalan Tatlıses,

daha sonra kendisini Türk doktorlarına emanet etti.



Bir süre de İstanbul Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ünlü sanatçının yeni adresi GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) olacak.



Hastanede Kalacağı Odayı Bile Seçti



Tedaviye çok iyi cevap veren hatta hastane odasında yeni albüm için çalışmalar yapan İbrahim Tatlıses, bayramdan sonra terör saldırılarından yaralanan gazilerin tedavisi için kurulan ve hem kadro, hem

teknik donanım olarak dünyanın sayılı merkezleri arasında gösterilen GATA'ya bağlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne yatacak.



Hastanede kalacağı odayı bile seçen Tatlıses, tedavi sonrası yılbaşında sahneye çıkmayı planlıyor.