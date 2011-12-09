Hürrem Sultan'a Kilo Uyarısı

Muhteşem Yüzyıl'ın 1. sezonun bitmesinin ardından çok kilo aldığından dolayı dikilen kostümlere sığmayınca, Almanya'ya giderek zayıflama kampına giren uzerli, 7 kilo vererek Türkiye'ye dönmüştü.



Güzel oyuncunun kilo vermesinin İstanbul'da da devam etmesi üzerine, dizi izleyicilerininHürrem karakterinin hastalandığını ve öleceğini düşünmeleri üzerine senaristler olaya el koydu.



Yapımcılar senaryoda değişiklik yapmak zorunda kalmamak için Meryem Sarah Uzerli'yi uyardı. Güzel oyuncu, kendine yapılan bu uyarıyı dikkate alacağını söyledi.