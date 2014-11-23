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Hülya Avşar'dan sürpriz ziyaret

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kobanili sığınmacılar için başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Kadınları Derneği de geçtiğimiz günlerde bin elektrikli ısıtıcı ile destek verdi

Hülya Avşar'dan sürpriz ziyaret

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kobanili sığınmacılar için başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Kadınları Derneği de geçtiğimiz günlerde bin elektrikli ısıtıcı ile destek verdi

23 Kasım 2014 Pazar 18:18
Hülya Avşar'dan sürpriz ziyaret
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kobanili sığınmacılar için başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Kadınları Derneği de geçtiğimiz günlerde bin elektrikli ısıtıcı ile destek verdi. TİKAD yönetim kurulu üyeleri Kezban Hatemi, Zehra Neşelavak, Nilüfer Bulut, Demet Sabancı, Esra Öztürk ile şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Şanlıurfa'ya geldi. Jandarmalar eşliğinde Suruç'a geçen ve kaymakam Abdullah Çiftçi tarafından karşılanan heyet, AK Parti Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç ile birlikte Aligör Mahallesi'ndeki Merkez Yatılı İlköğretim Okulu'nda barınan Suriyelileri ziyaret etti.

Avşar, ziyaret ettiği Suriyeli kadınlarla Kürtçe “Ben Kürt kızıyım” diyerek bir süre sohbet etti. Bölgedeki çalışmaların kıyaslanması üzerine yaşanan kısa süreli tartışmanın arasına giren Hülya Avşar, “Burada insani yardım için bulunuyoruz. Bu yüzden burada siyaset yapmayın. Siyaset tınne (yok)” diyerek ortamı yumuşattı. Heyet, kadınlara ve çocuklara hediye dağıttıktan sonra Şanlıurfa'ya hareket etti.

Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarZiyaretSuruçSon Haberler
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