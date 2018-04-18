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Hülya Avşar'ın Selfi'si!

Hülya Avşar yeni filmi ‘Selfi’nin vizyon tarihini verdiği seksi pozla duyurdu.

Hülya Avşar'ın Selfi'si!

Hülya Avşar yeni filmi ‘Selfi’nin vizyon tarihini verdiği seksi pozla duyurdu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:38
Hülya Avşar'ın Selfi'si!
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Hülya Avşar, sadece bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfi'nin heyecanını yaşıyor.

Hülya Avşar’ın hayatını anlatan bu filmde, yaşadığı aşkları, ilişkileri, evlilikleri, Zehra’yı emzirirkenki görüntüleri yani Hülya Avşar'la ilgili aklınıza ne gelirse olacak...

FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI

Hülya Avşar filmin vizyon tarihini bugün paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu. Hülya Avşar seksi bulunan fotoğrafının altına "Selfi 27 Nisan 2018 Sinemalarda" notunu düştü. Hülya Avşar'ın fotoğrafı yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.

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