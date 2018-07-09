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Hülya Avşar hırsızı kovaladı

Hülya Avşar’ın, Ayvalık’taki yazlık evine hırsız girdi. Sanatçı, yatak odasında karşılaştığı hırsızı kovaladı. Evden kaçmayı başaran adam, bin 500 TL çaldı. Olaydan sonra Hülya Avşar, Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'na konuştu. Ali Eyüboğlu da Hülya Avşar'ın anlattıklarını kaleme aldı. İşte o yazı...

Hülya Avşar hırsızı kovaladı

Hülya Avşar’ın, Ayvalık’taki yazlık evine hırsız girdi. Sanatçı, yatak odasında karşılaştığı hırsızı kovaladı. Evden kaçmayı başaran adam, bin 500 TL çaldı. Olaydan sonra Hülya Avşar, Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'na konuştu. Ali Eyüboğlu da Hülya Avşar'ın anlattıklarını kaleme aldı. İşte o yazı...

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:25
Hülya Avşar hırsızı kovaladı

Pazar günü 12.42’de iş insanı arkadaşımdan cep telefonuma şöyle bir mesaj geldi:

“Şu an Ayvalık Çamlık’tayım. Sabaha karşı Hülya Avşar’ın evine hırsız girdi, bilgin olsun.”

Hemen Hülya Avşar’ı aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim Hülya Avşar’dan olayı anlatmasını istedim. İşte Hülya Avşar’ın anlattıkları:

'YATAKTAN FIRLAYIP ÜSTÜNE YÜRÜDÜM'

“Sabah 06.00–06.30 gibiydi. Gün aydınlanmıştı. Gözümü açınca baktım yatak odamda bir adam. Ayağa fırlayıp, sen kimsin dedim?

Şapkalı, eldivenli adam, eliyle yüzünü gizleyip ‘Benim, ben’ demesin mi?

Yataktan fırlayıp üstüne yürüdüm, çaldığı çantalarımı balkondan atıp, kendi kapıdan aşağı hızla kaçmaya başladı. Tam ensesinden yakalamak üzereydim adamı, ama gecelikle olduğumu fark edip geri döndüm, üstüme bir şeyler aldım. Merdivenden inerken yine kovalamaya başladım onu, ama yakalayamadım. Bahçeden çantaları alıp kaçtı. Gürültüye uyanan Zehra’ya alt kattaki Helin’e bakmasını söyledim. 155’i aradık, polis geldi. Evdeki kameralardan hırsızın eşkali belirlendi. Burhaniye’de birçok evi soymaktan aranan bir hırsız çıktı.”

Avşar’a hırsızın çaldığı çantalarda nelerin olduğunu sordum, sıralamaya başladı:

“Bin 500 TL civarında para... Kimlik kartlarım, kredi kartlarım, pasaportum, otomobilimin anahtarı ve iki pırlanta küpe.”

Pazar sabahı yazlığında yaşananların aksiyon filmlerini aratmadığını vurgulayan Hülya Avşar, olayın devamını ise şöyle anlattı:

“İşin ilginç yanı, içindeki paraları alıp, çantaları Ayvalık yakınında atmış hırsız. Polisin söylediğine göre yöntemi buymuş.

Dün denize girerken küpelerimi peçeteye sarıp çantama koymuştum. Sanıyorum onu kirli sanıp, diğer eşyalar gibi onu da bırakmış.”

'LEYLA VE EYLÜL'ÜN AİLESİNİN ACISININ YANINDA BENİMKİ NE Kİ?'

Telefonla konuştuğum Hülya Avşar’ın neşesi yerindeydi. Kendisi uyurken yatak odasına giren hırsızla karşılaşınca yaşadıklarını aksiyon filmi gibi anlatan Hülya Avşar’a, anladığım kadarıyla bu olay çok fazla etkilemedi seni deyince, yanıtı şu oldu:

“Eylül ile Leyla gibi çocukların öldürülmesinin ailelerine yaşattığı acının yanında benimki ne ki? O yüzden bu olay çok fazla etkilemedi beni.”

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