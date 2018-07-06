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Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Hülya Avşar, paylaştığı fotoğraftaki kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Hülya Avşar, paylaştığı fotoğraftaki kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:36
Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Hülya Avşar, paylaştığı fotoğraftaki kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı. Avşar kızı turkuaz elbiseli fotoğrafı takipçileri tarafından çok beğenildi.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Hülya Avşar, paylaştığı fotoğraftaki kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı. Avşar, kızının paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

HAVUZ FOTOĞRAFI OLAY OLMUŞTU

En iyi sporun yüzmek olduğunu söyleyen ve yaptığı su sporlarıyla da kendisinden söz ettiren Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı son videosunda havuzunda yüzerken görülüyor. 

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