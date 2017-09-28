Hülya Avşar'dan İtiraf: O Sahne İçin...

Cesur sahnelerin kadını Hülya Avşar, "Öpüşme sahnelerinde beğendiğim bir adam varsa sete koşarak giderdim." diyerek bomba bir itirafta bulundu.Star TV'de Bir Hülya Avşar programının sunuculuğunu yapan Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Avşar kızı, "Öpüşme sahnelerine koşarak giderdim." dedi.Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde, "Beğendiğim kişiyle öpüşme sahnem olduğunda sete koşarak gidiyordum. Çekimden bir gün önce kalbim çarpmaya başlardı." itirafında bulundu. Avşar kızı öpüşme sahnelerini soranlara da "İşimizi yapıyoruz derdik; ama yalan" dedi.