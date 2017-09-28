Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Eylül 2017 Perşembe 16:18

Hülya Avşar'dan İtiraf: O Sahne İçin...

Hülya Avşar'dan İtiraf: O Sahne İçin...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Cesur sahnelerin kadını Hülya Avşar, "Öpüşme sahnelerinde beğendiğim bir adam varsa sete koşarak giderdim." diyerek bomba bir itirafta bulundu.

Star TV'de Bir Hülya Avşar programının sunuculuğunu yapan Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Avşar kızı, "Öpüşme sahnelerine koşarak giderdim." dedi.

"SORANLARA 'İŞİMİZİ YAPIYORUZ' DERDİK AMA YALAN"
Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde, "Beğendiğim kişiyle öpüşme sahnem olduğunda sete koşarak gidiyordum. Çekimden bir gün önce kalbim çarpmaya başlardı." itirafında bulundu. Avşar kızı öpüşme sahnelerini soranlara da "İşimizi yapıyoruz derdik; ama yalan" dedi.









 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'YASAK AŞK' BOMBASI! 'YASAK AŞK' BOMBASI!
Flaş Gelişme! Kaya İle Helin Avşar... Flaş Gelişme! Kaya İle Helin Avşar...
Acun Ilıcalı'dan İddialara Yanıt! Acun Ilıcalı'dan İddialara Yanıt!
Şok! Hem Evli Hem 'Yasak Aşk'ı Var... Şok! Hem Evli Hem 'Yasak Aşk'ı Var...
Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'yı Sildi! Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'yı Sildi!
O Rol İçin Sevgilisinin İznini Alamadı! O Rol İçin Sevgilisinin İznini Alamadı!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

'YASAK AŞK' BOMBASI!

Haberi Oku