Hülya Avşar'dan Cesur Tanıtım!

Yaşanan terör olayları nedeniyle kendi hayat hikayesini anlatan "Selfie" filminin çekimlerine bir süre önce ara veren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla filmin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı. Avşar'ın 'Selfie' isimli filminin ne zaman gösterime gireceği henüz bilinmiyor.Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği bu filmde tek başına oynuyor.Ünlü sanatçı, 'Selfie'nin çekimlerinin sona erdiğini Instagram hesabından paylaştığı cesur pozla açıkladı. Avşar, yayınladığı kareye şu notu düştü: