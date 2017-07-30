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30 Temmuz 2017 Pazar 09:20

Hülya Avşar'dan Cesur Tanıtım!

Hülya Avşar'dan Cesur Tanıtım!

Hülya Avşar'dan Cesur Tanıtım!
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Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona hazır olduğunu, sosyal medyadan verdiği cesur pozla duyurdu.

Yaşanan terör olayları nedeniyle kendi hayat hikayesini anlatan "Selfie" filminin çekimlerine bir süre önce ara veren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla filmin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı. Avşar'ın 'Selfie' isimli filminin ne zaman gösterime gireceği henüz bilinmiyor.

TEK BAŞINA OYNUYOR
Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği bu filmde tek başına oynuyor.

CESUR PAYLAŞIMIYLA MÜJDEYİ VERDİ
Ünlü sanatçı, 'Selfie'nin çekimlerinin sona erdiğini Instagram hesabından paylaştığı cesur pozla açıkladı. Avşar, yayınladığı kareye şu notu düştü:



 



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